O São Paulo se reapresentou após a derrota contra o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho. O time não folgou, mesmo tendo voltado de viagem na última noite. Sem Lucas Moura e Lucas Ferreira no último jogo, a dupla foi o grande destaque do dia e fizeram atividades com bola.

Lucas Moura sofreu um estiramento da cápsula do joelho e tem feito um cronograma especial. Ainda não sabe se estará presente nesta quarta-feira, contra o Bragantino. Por outro lado, Lucas Ferreira foi desfalque por conta de um quadro de dores no quadril. O atleta também pode pintar como novidade na próxima rodada.

Quanto ao restante dos jogadores, aqueles que atuaram mais tempo contra o Flamengo fizeram trabalhos regenerativos no CT da Barra Funda. Os demais seguiram com treinos mais intensos.

O grupo passou por trabalhos com exercícios de força e velocidade. Na sequência, Crespo comandou uma atividade de enfrentamento e uma de finalizações. No final, dividiu o São Paulo em dois times de sete para um treino em campo reduzido.

Lucas Ferreira fez trabalhos com bola (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a programação do São Paulo na semana

Segunda-feira (14)

🕙 10h – Treino

Terça-feira (15)

🕙 10h – Treino

Quarta-feira (16)

🕤 21h30 – RB Bragantino x São Paulo

📍 Estádio Cícero de Souza Marques

⚽ 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quinta-feira (17)

🕚 11h – Treino

Sexta-feira (18)

🕓 16h – Treino

Sábado (19)

🕘 21h – São Paulo x Corinthians

📍 Morumbis

⚽ 15ª rodada do Campeonato Brasileiro