Torcedor do São Paulo acredita que Crespo dá um jeito no time? Descubra

Após a derrota do São Paulo contra o Flamengo, por 2 a 0, o Lance! organizou uma enquete no canal de transmissão do clube no Whatsapp para entender como está a fé do torcedor do clube em cima do trabalho de Hernán Crespo, que fez sua estreia neste sábado, dia 12 de julho.

A enquete foi aberta com três possibilidades de resposta. A primeira negativa, alegando que chegou tarde. A segunda também negativa, mas em cima do "time ser fraco". A terceira possibilidade na enquente foi uma resposta positiva, argumentando que Crespo ainda estaria no começo dos seus trabalhos. Confira o resultado da enquete logo abaixo:

O que disse a enquete com os torcedores do São Paulo?

Ao todo, 584 torcedores participaram da pesquisa.

Não, Crespo chegou tarde - 41 pessoas votaram

Não, o time é fraco - 103 pessoas votaram

Sim, tem muito jogo ainda - 440 pessoas votaram

Mesmo que a enquete tenha englobado apenas uma parcela de torcedores, é notável como uma grande maioria ainda acredita que Crespo tem chão, mas um tempo bom para trabalhar. Este foi o primeiro jogo do técnico.

Após a derrota, em coletiva de imprensa, o treinador falou justamente sobre ter este tempo para trabalhar.

- No meio dessa situação, esperar a chegar o sonho de ganhar uma Copa do Brasil e Libertadores. Neste momento? Foco naquilo que podemos fazer, recuperar o elenco e lutar por cada bola. Sabemos que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã - comentou.

Torcida do São Paulo mostrou confiança no trabalho de Crespo(Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

- Eu pretendo ter mais intensidade quando recuperamos a bola, é o primeiro jogo, temos tempo, outros 25 jogos, 25 histórias novas. Depois vamos saber, mas temos que lutar até o final - completou.