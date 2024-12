O atacante Paulo Dybala entrou no radar do São Paulo para 2025. Atualmente na Roma, o argentino possui vínculo com o clube italiano até junho do próximo ano e, a partir de janeiro, estará livre para assinar um pré-contrato.

Recentemente, o clube paulista recebeu sinalização de um parceiro comercial que estaria disposto a investir na contratação de um reforço midiático. Com isso, o nome de Dybala começou a ser avaliado pelo departamento de futebol. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo 'Uol'.

O São Paulo consultou o entorno do jogador para entender as condições da negociação, mas não chegou a apresentar uma prposta formal pelo atacante de 31 anos. O foco da diretoria, por sua vez, continua sendo a contratação de um camisa 10, um dos pedidos do técnico Luis Zubeldía.

Pela Roma na temporada, Dybala disputou 18 partidas, marcou dois gols e distribuiu uma assistência. Em 2022, o atacante fez parte do elenco da Argentina que derrotou a França e conquistou a Copa do Mundo no Catar.

No radar do São Paulo, Dybala conquistou a Copa do Mundo em 2022 (Divulgação/Argentina)

Formado nas categorias de base do Instituto de Córdoba, na Argentina, Dybala se transferiu para a Itália em 2021. Atualmente em sua décima terceira temporda no país, o jogador acumula passagens por Palermo, Juventus e Roma.