Zubeldía vê ano do São Paulo positivo, mas lamenta Libertadores: ‘sentia que era nossa’

Eliminado pelo Botafogo nas quartas de final da Libertadores, o técnico Luís Zubeldía, avaliou o ano do São Paulo como bom, mas ponderou que o time poderia ter ido mais longe na Libertadores.

— Apesar de o Botafogo ter contratado seis jogadores de alto nível no meio do ano, até julho o Botafogo era um time normal, competitivo, normal. Já tinha bons jogadores, mas, a partir de julho, se tornou um time de ponta. Por quê? Porque trouxe dois laterais de seleção, um centroavante de seleção, trouxe o Almada. Já tinham um meia como o Savarino, imagine com o Almada. Eles tiveram uma injeção econômica muito forte. Então, sim, poderíamos ter ido melhor, porque a diferença foi um pênalti ou algo do tipo, é verdade. Sempre digo, sentia, e disse ao presidente Julio casares, ao [diretor de futebol] Carlos Belmonte, ao Muricy: sentia que esta Libertadores era nossa. Eu realmente sentia que era nossa — falou Zubeldía, em entrevista à “Espn”.

Depois de dois empates, zero a zero no Rio de Janeiro e 1 a 1 no Morumbi, o Botafogo eliminou os donos da casa nos pênaltis, frustrando os planos de Zubeldía em conquistar seu primeiro título com o São Paulo. Após eliminarem o São Paulo, os cariocas rumaram para levantar o inédito troféu da Libertadores.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Apesar de lamentar a eliminação, Zubeldía mostrou-se confiante com a próxima participação do São Paulo na competição continental.

— Os tempos de Deus são perfeitos. Então, disse aos jogadores: “Vamos nos classificar de forma direta, porque talvez 2025 possa ser o nosso ano”. E se não for, teremos que continuar tentando — resumiu o treinador argentino.

Apesar de terminar sem títulos e ter sido eliminado nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, contra Botafogo e Atlético-MG, respectivamente, Zubeldía acredita que o trabalho está bom.

— Às vezes nós, que estamos dentro, imersos nesse futebol, nos esquecemos de como é difícil o Brasileirão. É muito difícil. Se você olhar para a tabela de classificação, nós terminamos em sexto, e só de olhar e ver quais times ficaram atrás, já mostra o quão complicado é o Brasileirão. Porque, claro, todos pensamos nas Copas e nos encantamos com elas, mas, na verdade, o que dá sustentação a uma instituição, o que dá equilíbrio, o que dá seriedade a uma instituição, na minha opinião, é o Brasileirão. Porque ele é quem mostra se você tem um elenco competitivo, se tem coerência institucional com os dirigentes, se tem uma comissão técnica equilibrada e trabalhadora, porque no Brasileirão você passa por todas as situações emocionais. Você perde um jogo, ganha dois, perde outros dois, e precisa demonstrar muito equilíbrio emocional em todas as áreas. Por isso, acredito que foi um bom ano para o São Paulo, porque mostrou isso — finalizou Zubeldía.