Zubeldía reforça importância de Luciano no São Paulo para 2025

O futuro de Luciano no São Paulo continua indefinido, mas o técnico Luis Zubeldía deixou claro que conta com o atacante para a próxima temporada. O comandante argentino demonstrou confiança na permanência do camisa 10, apesar das incertezas.

— O ponto é financeiro. O que sempre falei é que não desarmemos o elenco que temos. Com isso não quero dizer que venha um 10 e que se vá um que esteja jogando de meia-atacante, que é o Luciano. Não, Luciano é muito bom. Graças a Luciano e também a todos os jogadores, em parte, todos fizeram com que hoje estejamos classificados de forma direta à Libertadores. Agora, isso não exclui que devemos trazer um 10. Precisamos de um 10. Os atacantes precisam de um 10 — afirmou Zubeldía, em entrevista à “Espn”.

Zubeldía ainda destacou que com a presença de um armador clássico, como o desejado, seria possível um revezamento no ataque, otimizando as movimentações dos jogadores. No entanto, o técnico reconheceu que a principal barreira para a contratação de um "10" seria o aspecto financeiro. Depois de tentar Oscar para a posição, o São Paulo tenta achar um jogador que agrade para exercer a função no próximo ano.

— Nesta temporada, sobrecarregamos muito os volantes que jogam mais recuados. Por que eu sempre começo elogiando os volantes do Brasil? Porque têm um grau a mais de técnica, um grau a mais de visão, de resolução que qualquer outro país — completou o treinador, destacando sua preferência por ter um armador clássico no time, alguém que pudesse ajudar na criação.

Luciano tem propostas de fora do país para deixar o São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Em entrevista no início de dezembro, após a partida contra o Juventude, pela penúltima rodada do Brasileirão, Luciano surpreendeu ao afirmar que não sabia se continuaria no clube em 2025, apesar de ter contrato até dezembro de 2026.

Luciano, que foi o artilheiro do São Paulo em 2024 com 18 gols, vem atraindo interesse de clubes do exterior. O atacante tem propostas de clubes da Arábia Saudita, Catar e México. Embora ainda tenha contrato com o São Paulo até 2026, Luciano vê a possibilidade de jogar fora do Brasil como uma oportunidade para garantir estabilidade financeira no final de sua carreira.

O São Paulo não deseja perder seu jogador-chave e fará esforços para mantê-lo no clube. Desde sua chegada em 2020, Luciano se consolidou como um dos pilares do elenco tricolor, com 261 partidas e 85 gols. Pelo São Paulo, o atacante conquistou importantes títulos, incluindo o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024.