Larissa Saad, esposa de Lucas Moura, saiu em defesa do jogador nas redes sociais. Contra o Flamengo, o atleta foi desfalque do São Paulo mais uma vez. Lesionado desde maio, Lucas tem sido alvo de críticas por uma parte da torcida pela "demora" para retornar.

No entanto, o veterano tem seguido um cronograma focado na sua recuperação total. Contra o Alianza Lima, em maio, sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho. Na pausa por conta do Mundial de Clubes, voltou a trabalhar com bola, mas não se recuperou a tempo do retorno do Tricolor aos jogos.

Existe uma expectativa de Lucas Moura estar de volta pensando no jogo do São Paulo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, mas ainda não é certeza. Larissa Saad disse que está acompanhando o quadro médico de Lucas e que enxerga como ele está focado, mas destacou que "a dor não tem botão de pausa".

Veja a declaração da esposa de Lucas Moura

Eu nem deveria me importar, de verdade. Porque quem não tem empatia, quem não sabe se colocar no lugar do outro, não merece nem um segundo da minha atenção. Nunca fui de falar nada, mas está bem chato já. Machuca ver gente falando sem saber, opinando como se soubesse de alguma coisa, quando na verdade não sabe nem 1% do que a gente está vivendo.

Eu não sabia que sentir dor era uma escolha. Que se lesionar era uma “opção” do atleta. Tipo: “Hoje eu acordei com vontade de me machucar. Bora?”. Se for assim, por favor, me avisem. Porque aparentemente tem gente por aí que já dominou o controle da dor, das lesões e até do corpo humano. Aliás, se você for essa pessoa, entre em contato comigo urgente. A gente está precisando aqui. Tenho certeza de que o Lucas ficaria grato em saber como faz pra desligar a dor, acelerar a recuperação e voltar a jogar amanhã mesmo, já que, pelo visto, pra vocês isso tudo é bem simples, né?

Se tem uma pessoa sofrendo com tudo isso, é o Lucas. E eu vejo, todos os dias. Vejo a dor dele, a entrega, o esforço pra se manter firme. Futebol não é só profissão. É paixão. É propósito. É o que faz o olho dele brilhar. E hoje, o que sobra é dor. Tratamento. Rotina exaustiva. E uma vontade imensa de voltar pra onde ele mais ama estar: dentro de campo. Pode ter certeza de uma coisa: nenhum jogador é feliz tratando dor 24 horas por dia. A felicidade dele está no gramado. E ele está fazendo tudo. Tudo mesmo.

Mas tem coisa que a gente não controla. Dor não tem botão de pausa. Não é questão de escolha. Se fosse, você acha que ele ia querer passar por isso? Se existisse uma forma mágica de desligar a dor, ele faria. Sem pensar duas vezes. Antes de falar do que não vive, silencia. Antes de apontar, respeita. Porque empatia não é favor, é o mínimo.

Crespo falou sobre o assunto

Após o jogo contra o Flamengo, Hernán Crespo foi questionado em coletiva de imprensa sobre a situação médica de Lucas Moura. O treinador destacou que não tem como cravar um tempo de retorno.

- Isso não é comigo, é com doutor. Quando se fala de Lucas Moura ou que estão fora, é com doutor - explicou Hernán Crespo.

