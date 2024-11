Bahia faz proposta por Rodrigo Nestor, meia do São Paulo.







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush e Rafaela Cardoso • Publicada em 12/11/2024 - 15:35 • São Paulo

O Bahia tenta a contratação do meia Rodrigo Nestor, do São Paulo, para a temporada 2025. A proposta do tricolor baiano é de um contrato de cinco anos e as movimentações para contar com o atleta para o próximo ano começaram há cerca de dois meses.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nestor, que tem 24 anos, vive uma temporada de poucas oportunidades na equipe comandada por Luis Zubeldía. Após se lesionar no fim do ano passado, o meia voltou a atuar em maio deste ano e não teve sequência como titular. Nesta temporada, são 35 jogos disputados e um gol marcado, além de duas assistências. Contrato de Rodrigo Nestor com o Tricolor vai até 2028.

Um dos fatores que pode pesar na decisão do meio-campista em se transferir para o Bahia é a presença de Rogério Ceni no comando técnico. O atleta e o treinador já trabalharam juntos no próprio São Paulo entre 2021 e 2023. Foi neste período, em 2022, que o meia teve sua temporada mais consistente, tendo disputado 62 partidas e anotou oito gols e 11 assistências.

Com Dorival Jr. no comando do time, Nestor teve oportunidades e foi decisivo na Copa do Brasil de 2023, que terminou com título do São Paulo. Foi dele o gol de empate contra o Flamengo no MorumBis e que assegurou o troféu da copa nacional em sua penúltima edição.