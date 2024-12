Saída de meias do São Paulo pode tornar setor uma ‘carência’ no elenco

Em meio as especulações sobre os alvos para ser o novo camisa 10, o São Paulo pode começar o ano de 2025 com espaços em seu elenco para preencher o setor mais ofensivo do meio-campo. Isso por conta das especulações que rondam sobre possíveis saídas de atletas do seu plantel e que, hoje, cobrem essa posição em campo. A ausência de nomes no grupo pode tornar a posição uma "carência" e não mais apenas um investimento para um nome de impacto, como tem sido tratada até então.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: São Paulo adia renovações, e atletas podem ficar livres

É bem verdade que, hoje, os nomes que atuam em peças mais ofensivas do meio-campo não são unanimidades com Luis Zubeldía e não têm tudo presença constante no time titular. São os casos de Rodrigo Nestor e Giuliano Galoppo.

O primeiro despertou o interesse do Bahia, que já procurou o São Paulo há alguns meses e pode avançar nas negociações nesta janela. Já no caso do argentino, o Santos surgiu nos últimos dias como possível destino, já que tem tido pouco tempo em campo. Apesar de não serem atletas que brigaram pela titularidade na temporada 2024, se apresentavam como alternativas vindas do banco.

continua após a publicidade

O próprio Nestor foi mais utilizado pelo treinador na reta final, como no jogo contra o Botafogo quando atuou avançado e aberto pelo lado esquerdo, numa formação com três zagueiros na defesa e dois alas no meio-campo. O atleta de 24 anos é marcado pela versatilidade e já atuou tanto como segundo volante, armando o jogo, quanto na posição mais definição, de meia-atacante.

➡️ Santos abre negociações com Galoppo, meia do São Paulo; leia

Já Galoppo sofreu uma lesão no joelho esquerdo na última semana de novembro e perdeu a reta final de jogos do Tricolor. Precisou passar por uma artroscopia e tem um tempo de recuperação previsto até o começo de janeiro. O camisa 8 do elenco é uma das poucas opções que atuam nessa faixa mais avançada do meio, e não oficialmente como volante.

continua após a publicidade

O presidente Julio Casares já havia afirmado que recebeu consultas pelo meia e, no caso da negociação com o Santos, o São Paulo ainda espera receber procura de outras equipes do que negociar o atleta por empréstimo com opção de compra para um rival.

➡️ Mercado da Bola: São Paulo sonda situação de Dybala com auxílio de parceiro

Caso um ou os dois nomes sejam negociados, o São Paulo até pode seguir o plano de ter um jogador midiático como novo camisa 10 - o que não deu certo na investida de James Rodríguez - mas poderá perder nomes que seriam opções de substituição ao longo de uma temporada pesada e com o calendário apertado.

Atualmente, por exemplo, atua sem um 10 e tem Luciano como um segundo atacante que joga pela faixa central. Lucas e Ferreira foram os preferidos pelas pontas e Calleri como centroavante. A variação tática de Zubeldía pode indicar, ou não, a necessidade de ter mais peças com essas características no grupo

Mercado da bola e opções no elenco

Além de Nestor e Galoppo, outro atleta do São Paulo com características que se aproximam dessa função é Rodriguinho, jovem de 20 anos formado na base de Cotia, mas que também ganhou pouca minutagem este ano. Foram sete jogos disputado, menos que a dupla de posição que pode deixar o clube.

➡️ São Paulo investe em talentos, estrutura e aposta em base vencedora para 2025

Michel Araújo, que tem como espaço preferencial o lado de campo, não surge como opção tão viável para a posição. Assim como Lucas, que já atuou no Tricolor como camisa 10, mas viu seus números dispararem positivamente nesta temporada, quando se firmou pelo lado do campo, atuando quase como um ponta.

Já outros nomes como Liziero, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Santi Longo ou Bobadilla são mais marcadores do que meias ofensivos, o que mantém a limitação de peças nessa faixa do campo para a equipe de Zubeldía.

Na base de Cotia, Matheus Alves foi campeão da Copa do Brasil sub-20 nesta temporada e poderia surgir como uma alternativa de promessa tricolor na próxima temporada. Porém, no começo do ano, o foco será a disputa da Copinha 2025, que vai até o fim de janeiro.

➡️ Conheça o trio protagonista no título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20

No mercado da bola, o São Paulo tem se movimentado em busca de um nome de impacto pela posição. E o primeiro deles é Oscar, brasileiro que foi revelado pelo clube e atuou as últimas oito temporadas no futebol chinês. Está livre no mercado, mas tem como um dos entraves o alto salário que recebia na liga asiática. Mesmo assim, segue como primeira opção da equipe.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na última terça surgiu a notícia da busca do Tricolor pelo argentino Paulo Dybala. O campeão do mundo com a Argentina em 2022 joga pela Roma, tem contrato até 2026 e o clube teria que desembolsar altas cifras para contratá-lo. Por isso, um parceiro poderia entrar na negociação com o interesse de ajudar a bancar a vinda do atleta do futebol europeu direto para a equipe do Morumbi.