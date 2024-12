Alvo do São Paulo, Dybala já colocou Barcelona de Neymar na roda

O atacante Paulo Dybala foi especulado recentemente como possível reforço do São Paulo para a próxima temporada. O nome do jogador movimentou torcedores, que se recordam de grandes atuações do atleta, como a partida histórica contra o Barcelona, em 2017, pela Champions League.

Naquele confronto pelas quartas de final, a Juventus venceu o Barcelona por 3 a 0 no jogo de ida, e Dybala foi o grande protagonista. Enfrentando um time estrelado, com Messi, Neymar e Suárez no ataque, o argentino brilhou ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo. No jogo de volta, um empate sem gols garantiu a Velha Senhora na semifinal.

A Juventus chegou até a final daquela edição da Champions League, mas acabou derrotada pelo Real Madrid. Mesmo assim, a atuação de Dybala contra o Barcelona ficou marcada como um dos momentos mais brilhantes de sua carreira.

Dybala brilhou em jogo da Juventus contra o Barcelona em 2017 (Foto: AFP)

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Dybala defende atualmente a Roma, com contrato válido até junho de 2025. Isso significa que, a partir de janeiro do próximo ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Apesar das especulações, a diretoria do São Paulo afirma que não há interesse concreto no atacante. Enquanto isso, outros clubes como o Galatasaray, da Turquia, surgem como fortes candidatos para contratar Dybala na próxima temporada.

Com 31 anos, Dybala segue como um dos principais nomes do futebol argentino no cenário internacional. Mesmo sem negociações confirmadas, a possibilidade de sua chegada ao Brasil movimentou os torcedores e trouxe à tona o talento de um jogador que já brilhou em grandes competições.