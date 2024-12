Como substituir? Veja o que o São Paulo perde com uma possível saída de Luciano

A temporada 2025 do São Paulo pode começar já com um grande desafio para a diretoria do clube e para o técnico Luis Zubeldía. Artilheiro e referência ofensiva da equipe, o atacante Luciano tem futuro incerto e pode não permanecer no elenco tricolor para a próxima temporada. A saída - por mais que ainda esteja no campo da especulação - abre espaço para a análise e questionamentos de alguns cenários. Entre eles, como substituir um jogador tão produtivo e decisivo para o Tricolor?

Os rumores da saída começaram após a entrevista dada por Luciano no gramado do MorumBis na derrota por 2 x 1 para o Juventude, partida que marcou a despedida do elenco são-paulino de seu estádio em 2024.

Naquela ocasião, o tento marcado pelo Tricolor veio justamente dos pés do atacante, que disse na saída de campo não saber se seguirá na equipe. Foi o seu 18º gol a temporada, o que o isolou ainda mais na liderança da lista de artilheiros do clube. Além dos gols, foram mais duas assistências em 60 jogos disputados.

Luciano comemora gol pelo São Paulo no MorumBis. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Os bons números do jogador se tornam ainda mais relevantes quando se analisa o seu histórico. Das últimas três temporadas, essa foi a que teve menos participações diretas em gols. Mesmo assim, Luciano liderou boa parte das estatísticas ofensivas do time. Quando não liderou, esteve entre os primeiros.

O número de gols marcados é o dobro do que a estatística de "gols esperados" aponta (9,08), segundo a plataforma de análise Sofascore. O camisa 10 teve uma média de 0,78 finalizações no gol por jogo e participou de um gol do São Paulo a cada 234 minutos jogador. Líder do elenco nas duas estáticas. O fato se ganha peso ao analisar as companhias de ataque da equipe, com Lucas Moura e Calleri.

No cenário nacional, Luciano também se destaca e concorre forte com nomes que, na teoria, ocupam melhor a função de artilheiros em suas equipes. Nos últimos três anos, o atacante tricolor está entre os dez jogadores do Brasil que mais participaram de forma direta dos gols. Nesse recorte, Luciano tem 67 participações na nona posição, mesmo número de gols e assistências de Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Jonathan Calleri é o sétimo com 74 gols anotados. O argentino é o único que fez mais gols que Luciano nas últimas três temporadas, 55 para o camisa 9 contra 53 para Luciano. A dupla consegue produzir em campo uma boa parceria com Calleri atuando na referência e Luciano atuando como um segundo atacante e, algumas vezes, como um camisa 10.

Luciano e Calleri são os artilheiros do São Paulo no recorte das últimas três temporadas (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Neste ano, o São Paulo não teve em campo um camisa 10 clássico que ocupasse esse espaço e deixasse Luciano mais livre e próximo do gol. Para esta janela, o Tricolor busca um homem para essa posição como titular, mas não tem nomes definidos ainda.

Pela versatilidade apresentada, Luciano se torna, hoje, um atleta difícil de ser trocado ou substituído no futebol brasileiro. Atualmente, o atacante tem contrato até dezembro de 2026. Segundo apurou o Lance!, o camisa 10 tem despertado o interesse do mercado internacional, de clubes da Arábia Saudita, do Qatar e do México.

Aos 31 anos, o jogador vê a possibilidade de deixar o São Paulo associada a uma chance de receber um valor alto de salário e aumentar ainda mais sua estabilidade financeira. Pela boa fase vivida, entende que o momento é ideal.

Enquanto tem seu futuro incerto, Luciano tem recebido o apoio e mensagens de colegas de equipe e do próprio treinador Luis Zubeldía. Em entrevista recente, o técnico argentino assegurou que a vontade do São Paulo é manter o jogador.

E apesar desse desejo, o São Paulo está ciente das dificuldades de competir financeiramente com as propostas do exterior. A saída do atacante representaria um grande desafio para o clube, que precisaria buscar um substituto à altura para 2025.