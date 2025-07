Agenda do São Paulo hoje (14/07/2025); curtinhas do L!

O São Paulo terá um início de semana agitado. Nesta agenda de segunda-feira, o time treina, mas Gonzalia Tapia - reforço que chega para o ataque -, também é aguardado.

Agenda

O São Paulo treina normalmente no SuperCT, a partir das 10h (de Brasília). O cronograma segue para os lesionados também, como Lucas Moura e Lucas Ferreira. Os dois treinam com bola, mas a expectativa é de avaliações pensando no jogo de quarta-feira, contra o Bragantino.

No mais, o Tricolor pode ter uma baita novidade nesta segunda-feira. O time aguarda a chegada de Gonzalo Tapia. O São Paulo está próximo de fechar acordo pelo atacante do River Plate. Ao que tudo indica, o jogador chega hoje para fazer exames e debater últimos detalhes.

Gonzalo Tapia, do River Plate, é aguardado no começo desta semana (Foto: Divulgação/River Plate)

Crias de Cotia

As categorias de base voltam a se apresentar em Cotia pensando nos próximos desafios. Não há jogos marcados.

Futebol feminino

O elenco profissional ainda não tem atividades marcadas. Com a Data Fifa e jogadoras convocadas, ainda não estão se apresentando.

Na história

Nesta segunda-feira (14), o São Paulo comemora os 20 anos da conquista da Libertadores de 2005, um dos títulos mais importantes e marcantes da história do clube. A campanha vitoriosa consagrou uma geração de jogadores e reforçou a tradição tricolor no cenário continental. O Tricolor conquistou a taça após vencer o Athletico por 4 a 0. No jogo de ida, os times empataram por 1 a 1.

(Foto: Reginaldo Castro/Lancepress)

