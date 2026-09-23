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Lucas volta? Veja lista de lesionados que retornam ao São Paulo após Data Fifa

Próximo jogo do São Paulo será dia 2 de outubro, contra o Santos, no Morumbis

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
23/09/2026 10:12
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Tricolor conta com retorno de dois atletas para o clássico contra o Santos (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)
Tricolor conta com retorno de dois atletas para o clássico contra o Santos (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Perto da Data Fifa, o São Paulo pode contar com alguns retornos importantes ao clube. O próximo confronto será um clássico contra o Santos, e o Tricolor visa a recuperação de pelo menos dois atletas até o encontro com o Peixe no Morumbis, dia 2 de outubro.

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O duelo está marcado para a primeira semana de outubro, no dia 2, às 20h (de Brasília), em confronto atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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São Paulo conta com a volta de pelo menos dois atletas

Bobadilla próximo de recuperar-se

O primeiro reforço é o volante Bobadilla, que está em reta final de recuperação e tem boas chances de voltar a atuar pelo São Paulo após a Data Fifa. Desfalque há mais de um mês, o paraguaio pediu dispensa da sua seleção nos próximos amistosos para permanecer no clube e concluir o tratamento de uma lesão no joelho direito.

Bobadilla tem um problema no ligamento colateral medial do joelho direito, agravado durante a disputa da Copa do Mundo. O caso não é de ruptura nem estiramento, mas o ligamento foi afetado. Internamente, o São Paulo questiona o acompanhamento recebido pelo jogador durante o Mundial, já que ele viajou com dores para se juntar à seleção paraguaia. O volante não atua desde o confronto com o Bolívar, há cerca de 40 dias.

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Newton em condições de volta ao São Paulo

O recém-contratado é o caso mais leve entre todos. Newton sofreu uma pancada na coxa no clássico contra o Palmeiras. O atleta ficou no banco contra o Boca Juniors na mesma situação. Mesmo fora, sua lesão não preocupa e estará à disposição contra o Santos.

Lucas não joga o clássico São Paulo x Santos

Lucas Moura também apresenta boa evolução e o clube trabalha com a possibilidade de contar com o camisa 7 ainda em outubro, embora ele não tenha chances de participar do clássico contra o Santos. O atacante se recupera de uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida em maio e iniciou a transição física no gramado.

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São Paulo terá Newton à disposição para clássico (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
São Paulo terá Newton à disposição para clássico (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Atletas passam por cirurgia e não devem atuar mais em 2026

Nicolas Bosshardt, por sua vez, passou por cirurgia para sutura do menisco do joelho esquerdo e tem previsão de retorno entre o fim de novembro e o começo de dezembro. Já Aurélio Buta teve uma mudança importante em seu quadro: o lateral-direito será submetido a cirurgia no menisco do joelho direito e deve retornar somente na temporada seguinte, em 2027. O português chegou a iniciar a transição física no gramado, mas voltou a sentir dores e teve regressão no processo de recuperação.

A situação de Domingos Duarte também mudou após os exames divulgados. O zagueiro sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior, o LCA, do joelho direito e está fora do restante da temporada. A previsão inicial de retorno é apenas para a metade de 2027. O português sentiu a lesão na partida contra o Internacional e realizou exames na última terça-feira (22), que confirmaram o problema.

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