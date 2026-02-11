São Paulo vence o Grêmio e assume liderança no Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0 nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbis, o Tricolor construiu o resultado com gols de Lucas Moura e Calleri.

Com a vitória, a equipe comandada por Hernán Crespo chega a sete pontos e assume a liderança da competição. Já o Grêmio permanece com três pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.

Primeiro tempo com pressão e pênalti

O primeiro tempo começou truncado, com a bola circulando principalmente no meio de campo. Com o trio ofensivo formado por Lucas Moura, Luciano e Calleri, as jogadas mais perigosas do São Paulo passaram pelos pés dos três. Pelo lado do Grêmio, Carlos Vinícius foi quem mais incomodou a defesa tricolor.

Aos 21 minutos, o clima esquentou. Marcos Antônio fez o lançamento para Danielzinho, a bola resvalou na cabeça do jogador, e Weverton acabou bloqueando sua passagem. A arbitragem marcou pênalti. Lucas Moura ficou responsável pela cobrança e mandou para dentro da rede, sem chance de defesa para Weverton.

(Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Aos 35 minutos, o São Paulo voltou a levar perigo e chegou a marcar o segundo com Calleri, que mandou a bola para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance. O primeiro tempo se estendeu até os 50 minutos e terminou com vantagem do Tricolor. Pelo lado do Grêmio, as investidas paravam, em sua maioria, na dupla de zaga formada por Alan Franco e Sabino, especialmente nas tentativas envolvendo Carlos Vinícius.

Segundo tempo

Se a etapa inicial já havia sido difícil para o Grêmio, o segundo tempo começou de maneira ainda mais complicada. Logo após o intervalo, Wagner Leonardo recebeu o segundo cartão amarelo ao segurar Calleri e impedir um contra-ataque. Com a expulsão, a equipe gaúcha ficou com um jogador a menos em campo. O lance foi acionado até pelo VAR, que manteve a decisão.

A expulsão abriu ainda mais espaços para o São Paulo jogar, e o time soube aproveitar. Aos 12 minutos do segundo tempo, após uma sequência de boas trocas de passes, o Tricolor ampliou o placar. Se Calleri havia tido um gol anulado na etapa inicial, desta vez se redimiu. Depois de uma tabelinha com Lucas Moura, finalizou para o fundo das redes.

(Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)<br>

E apenas dois minutos depois, mas uma penalidade marcada para o Tricolor, após Enzo Díaz ser derrubado na área. Desta vez, Luciano ficou responsável, mas Weverton pulou certo para defender. O camisa 10 ficou inconformado, mas a torcida presente no Morumbis ainda gritava seu nome.

O Grêmio passou a se fechar e, nas poucas oportunidades que conseguia criar, parava nas defesas do goleiro Rafael. O Tricolor soube administrar o resultado e fechou a terceira rodada com os três pontos.

Próximos jogos

O São Paulo volta a jogar no domingo, contra a Ponte Preta. O jogo definirá o futuro do Tricolor no Campeonato Paulista. Enquanto isso, o Grêmio enfrenta o Juventude no sábado, pelo Campeonato Gaúcho.

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO X GRÊMIO - 2ª rodada do Brasileirão

📍Estádio: Morumbis (São Paulo, SP)

📑Data: Quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026

🥅 Gols: Lucas Moura (1-0); Calleri (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Weverton, Wagner Leonardo, André (Grêmio); Luciano, Pablo Maia, Ferreirinha (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho:

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Tapia), Sabino, Enzo; Danielzinho, Marcos Antonio (Pedro Ferreira) e Bobadilla (Pablo Maia); Lucas Moura (Ferraresi), Luciano (Ferreirinha) e Calleri.



GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; João Pedro (Enamorado), Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon; Edenílson (William), Noriega e Arthur Melo; Tetê (Pavón), Carlos Vinícius (André) e Amuzu (Gustavo Martins).

