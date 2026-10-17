O São Paulo está pronto para enfrentar o Vasco logo mais, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Dorival Jr. poderá contar com sua dupla artilheira, Calleri e Luciano. Juntos, os dois marcaram metade dos gols do Tricolor na temporada: 31 das 62 bolas na rede da equipe em 2026. Eles não atuam lado a lado desde 19 de setembro.

➡️São Paulo deve ter contra o Vasco dupla responsável por metade dos gols na temporada

Quem também aparece entre os titulares é Marcos Antônio, que assume a vaga do garoto Djhordney, suspenso nesta rodada.

O departamento médico do Tricolor tem alguns jogadores atualmente: Danielzinho (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Cauly (poupado por precaução).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Escalação do São Paulo:

Rafael; Newton, Arboleda e Toloi; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

Pendurados: Sabino, Lucas Ramon, Wendell, Danielzinho, Marcos Antônio, Ferreirinha, Luciano e André Silva.