Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur celebra vitória do São Paulo e projeta novos objetivos: 'Olhar para cima'

Autor do gol contra o Vasco, atacante destacou a importância do segundo triunfo consecutivo, que deu fôlego ao Tricolor na tabela do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/10/2026 23:37
Favorite o Lance! no Google
Artur, atacante do São Paulo
Artur, atacante do São Paulo, comemora gol marcado contra o Vasco (Foto: Theo Daolio/ Modus Focus/Folhapress)

O São Paulo voltou a vencer duas partidas consecutivas e deu um salto na tabela de classificação do Brasileirão. Com gol de Artur, o Tricolor bateu o Vasco por 1 a 0, conquistou mais três pontos no campeonato e ganhou fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Depois de passar as últimas rodadas atento à parte de baixo da tabela, o atacante acredita que chegou a hora de mirar objetivos maiores na competição.

➡️Artur marca e garante vitória do São Paulo sobre o Vasco no Brasileirão

— Eu estou muito feliz, principalmente pelo triunfo. Estávamos precisando. Toda hora estávamos olhando para a parte de baixo da tabela, agora demos uma respirada. Agora é hora de o São Paulo olhar para cima e conquistar os objetivos. Este clube merece, a torcida merece, nós merecemos — afirmou Artur após a partida.

continua após a publicidade

O gol também teve um significado especial para o atacante. Artur reconheceu que estava incomodado com o período sem balançar as redes e comemorou ter decidido um jogo importante para a equipe. Para Artur, o time conseguiu superar uma fase em que apresentava bons momentos nas partidas, mas acabava deixando pontos pelo caminho, principalmente na etapa final.

O atacante citou a concentração como um dos aspectos que precisavam melhorar e defendeu que o elenco mantenha o foco nos próximos compromissos para buscar os objetivos na reta final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Todo mundo sabe o que está passando no momento do São Paulo. Alguns meses atrás a gente estava fazendo bons jogos e sempre pecando no final do jogo, no segundo tempo. Era mais falta de concentração. Agora passou. É olhar para a frente e para cima da tabela que a gente merece — declarou.

Artur, atacante do São Paulo
(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em São Paulo x Vasco

Há 24 minutos
Artur, atacante do São Paulo

Futebol Nacional

Artur marca e garante vitória do São Paulo sobre o Vasco no Brasileirão

Há 37 minutos
Arthur, jogador do São Paulo FC, em campo durante a partida.

Futebol Nacional

Veja o gol de Arthur em São Paulo 1 x 0 Vasco

Há 51 minutos
Dorival Jr., técnico do São Paulo, durante partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, válida pela 25ª rodada.

São Paulo

Escalação: Dorival tem retorno de dupla goleadora do São Paulo contra o Vasco

Há 3 horas
Lucas Ferreira em ação pelo São Paulo

São Paulo

São Paulo é cobrado na Justiça por dívida envolvendo Lucas Ferreira; entenda

Há 6 horas
Calleri e Luciano

São Paulo

São Paulo deve ter contra o Vasco dupla responsável por metade dos gols na temporada

Há 17 horas
Mais LANCE!
Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior

São Paulo renegocia dívida milionária e renova com produtora

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vasco

São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Paulo Henrique na partida entre Vasco e São Paulo (Foto: Andre Mourao/AGIF/Folhapress)

São Paulo tenta quebrar sequência invicta do Vasco no Morumbi

Luan recebe camisa em homenagem à sua trajetória pelo São Paulo

São Paulo confirma saída de volante revelado em Cotia

Disputa de bola entre São Paulo x Corinthians

CBF confirma local do clássico entre São Paulo e Corinthians

Lucas Moura comemorando com seus companheiros após a volta aos gramados neste sábado (10) - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo se afasta do Z4, amplia chances de Sul-Americana e ganha trunfo com Lucas

Elenco do São Paulo reunido

São Paulo conta com semana livre e foca no jogo contra o Vasco; veja programação

Lucas Moura de volta aos gramados neste sábado (10) -(Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Lucas revive emoções, afirma 'esforço invisível' e comenta sobre renovação de contrato

Calleri

Calleri cobra futuro presidente do São Paulo e pede que clube volte a brigar por títulos

Djhordney

São Paulo perde titular para partida contra o Vasco

Dorival Jr

Dorival revela dificuldades nos bastidores do São Paulo e cita condições dos campos

Lucas Moura

Lucas Moura retorna após cinco meses e se emociona em vitória do São Paulo: 'Amo vestir essa camisa'