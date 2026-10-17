Artur celebra vitória do São Paulo e projeta novos objetivos: 'Olhar para cima'
Autor do gol contra o Vasco, atacante destacou a importância do segundo triunfo consecutivo, que deu fôlego ao Tricolor na tabela do Brasileirão
O São Paulo voltou a vencer duas partidas consecutivas e deu um salto na tabela de classificação do Brasileirão. Com gol de Artur, o Tricolor bateu o Vasco por 1 a 0, conquistou mais três pontos no campeonato e ganhou fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Depois de passar as últimas rodadas atento à parte de baixo da tabela, o atacante acredita que chegou a hora de mirar objetivos maiores na competição.
➡️Artur marca e garante vitória do São Paulo sobre o Vasco no Brasileirão
— Eu estou muito feliz, principalmente pelo triunfo. Estávamos precisando. Toda hora estávamos olhando para a parte de baixo da tabela, agora demos uma respirada. Agora é hora de o São Paulo olhar para cima e conquistar os objetivos. Este clube merece, a torcida merece, nós merecemos — afirmou Artur após a partida.
O gol também teve um significado especial para o atacante. Artur reconheceu que estava incomodado com o período sem balançar as redes e comemorou ter decidido um jogo importante para a equipe. Para Artur, o time conseguiu superar uma fase em que apresentava bons momentos nas partidas, mas acabava deixando pontos pelo caminho, principalmente na etapa final.
O atacante citou a concentração como um dos aspectos que precisavam melhorar e defendeu que o elenco mantenha o foco nos próximos compromissos para buscar os objetivos na reta final da temporada.
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— Todo mundo sabe o que está passando no momento do São Paulo. Alguns meses atrás a gente estava fazendo bons jogos e sempre pecando no final do jogo, no segundo tempo. Era mais falta de concentração. Agora passou. É olhar para a frente e para cima da tabela que a gente merece — declarou.
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