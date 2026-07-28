Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol e Gabriel Menino marcam
Clube paulista virou a partida
O Universidad Central, da Venezuela, abriu o placar cedo contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com menos de 1 minuto de jogo, Samuel Sosa, meio-campista, abriu o placar para o time visitante. No entanto, no fim da primeira etapa o Peixe empatou a partida. No segundo tempo, Gabigol desencanta e marca o gol da virada.
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Adonis Frías erra na hora de recuar a bola para Gabriel Brazão e ela fica livre para Sosa. O meia avança e encobre o goleiro do Santos para marcar o gol do time venezuelano.
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Veja o gol:
🇧🇷Santos 0x1 UCV🇻🇪— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026
⚽️ Samuel Sosa - golaço
🥾 Adônis Frias
🏆 Sul-Americana | Playoffs (ida: 4x1) pic.twitter.com/ipxU3DNHk5
Quando o cronometro marcava os 38 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino dá belo passe para o meia pela direita. O boliviano vai para cima da marcação, invade a área e finaliza no canto esquerdo de Schiavone. O goleiro toca na bola, mas não evita o gol.
Veja o empate:
🇧🇷Santos 1x1 UCV🇻🇪— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026
⚽️ Miguelito
🥾 Gabriel Menino
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Aos 10 minutos do segundo tempo, Gabigol desencanta. Rollheiser recebe pela direita e encontra Gabriel Bontempo na área. O meia cruza na área para Gabigol subir sozinho e cabecear para o fundo da rede.
Veja o gol da virada:
🇧🇷Santos 2x1 UCV🇻🇪— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026
⚽️ Gabigol
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Aos 19 minutos do segundo tempo, O Santos chega ao terceiro gol. Gabigol tabela com Barreal e recebe dentro da área. O camisa 9 finaliza na saída de Schiavone e carimba o travessão. A bola sobra para Gabriel Menino completar para o gol.
Veja o gol:
🇧🇷Santos 3x1 UCV🇻🇪— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026
⚽️ Gabriel Menino
🏆 Sul-Americana | Playoffs (ida: 4x1) pic.twitter.com/pOxDvxI23u
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 27 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)
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