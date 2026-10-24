Veja gol em Santos x Bahia: Luciano Juba abre o placar
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Santos e Bahia estão se enfrentando neste sábado (24), na Vila Belmiro, partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.
➡️ AO VIVO: Siga Santos x Bahia pelo Brasileirão" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(34,34,26)" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">➡️ AO VIVO: Siga Santos x Bahia pelo Brasileirão
Aos 38 minutos da primeira etapa, Bahia responde na base do cruzamento. Marcos Vitor levanta a bola na área, a defesa afasta e a sobra fica com Luciano Juba, na entrada da área. O lateral bate de primeira e marca.
Veja o gol:
Como chegam as equipes?
Santos
O Santos volta a atuar na Vila Belmiro após quase duas semanas. A equipe comandada por Cuca chega a partida após vencer o Fluminense de virada, por 2 a 1, no último domingo, alcançando a oitava colocação com 45 pontos, quatro atrás do Bahia, que é o sétimo colocado.
Para montar o time titular, a comissão técnica deve realizar mudanças. Isso porque o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e deve ser substituído pelo jovem defensor João Ananias. Ao mesmo tempo, o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Cebolinha e Gabigol deve começar a partida.
Bahia
O Bahia chega ao confronto contra o Santos após perder por 3 a 0 em casa para o Flamengo e perder uma posição na tabela, para o Atlético-MG. A equipe treinada por Rogério Ceni manteve os 49 pontos e está na sétima colocação.
O comandante técnico do Bahia terá alguns desfalques, como: Jean Lucas (suspenso), Román Gómez (suspenso) e Léo Vieira (lesionado).
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Tudo sobre
Fora de Campo
Atitude de Neymar em Santos x Bahia gera revolta: 'Fez de próposito'Há 1 minuto
Fora de Campo
PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Santos x BahiaHá 21 minutos
Futebol Nacional
AO VIVO: Siga Santos x Bahia pelo BrasileirãoHá 56 minutos
Santos
Com reformas na Vila Belmiro, setor tem interdição parcial e capacidade é reduzida; veja fotosHá 1 hora
Santos
Com mudança na zaga e com quarteto ofensivo, Santos está escalado para enfrentar o BahiaHá 2 horas
Santos
Santos melhora como visitante, mas vê rendimento cair na Vila Belmiro; entendaHá 7 horas
Mais LANCE!