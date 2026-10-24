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Veja gol em Santos x Bahia: Luciano Juba abre o placar

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 21:45
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Luciano Juba celebra gol marcado pelo Bahia
Luciano Juba celebra gol marcado pelo Bahia (Foto: Don Santana/AGIF/Folhapress)

Santos e Bahia estão se enfrentando neste sábado (24), na Vila Belmiro, partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

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Aos 38 minutos da primeira etapa, Bahia responde na base do cruzamento. Marcos Vitor levanta a bola na área, a defesa afasta e a sobra fica com Luciano Juba, na entrada da área. O lateral bate de primeira e marca.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos volta a atuar na Vila Belmiro após quase duas semanas. A equipe comandada por Cuca chega a partida após vencer o Fluminense de virada, por 2 a 1, no último domingo, alcançando a oitava colocação com 45 pontos, quatro atrás do Bahia, que é o sétimo colocado.

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Para montar o time titular, a comissão técnica deve realizar mudanças. Isso porque o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e deve ser substituído pelo jovem defensor João Ananias. Ao mesmo tempo, o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Cebolinha e Gabigol deve começar a partida.

Bahia

O Bahia chega ao confronto contra o Santos após perder por 3 a 0 em casa para o Flamengo e perder uma posição na tabela, para o Atlético-MG. A equipe treinada por Rogério Ceni manteve os 49 pontos e está na sétima colocação.

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O comandante técnico do Bahia terá alguns desfalques, como: Jean Lucas (suspenso), Román Gómez (suspenso) e Léo Vieira (lesionado).

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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