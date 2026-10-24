AO VIVO: Siga Santos x Bahia pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada
Boa noite, torcedor ligado no Lance!. Neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, Santos e Bahia duelam pela 32ª rodada do Brasileirão. O Peixe entra em campo em busca dos três pontos e com foco de entrar de vez na briga pela libertadores. Do outro lado, o Tricolor de Aço almeja a reação imediata no Campeonato Brasileiro para se manter na briga por uma vaga na competição continental.
45' 1T - ACRÉSCIMO
⏰LANCE A LANCE - SANTOS 0 X 1 BAHIA
50' 1T - FIM DE PRIMEIRO TEMPO
Bahia termina o primeiro a frente no placar. Santos começa bem, e o jogo inicia eletrizante. Porém, aos 19 minutos, inicia forte chuva na Vila Belmiro e várias partes do campo começaram a alagar. O Tricolor de Aço balançou as redes do Peixe após lindo chute de Luciano Juba.
48' 1T - Com a chiva forte na Vila Belmiro, atletas tentam jogar, mas encontram dificuldades. A bola não rola no gramado.
45' 1T - ACRÉSCIMO
Árbitro decide por dar mais seis minutos. Partida em condições complicadas de ser realizada. Campo com muitas poças.
43' 1T - VAR VÁLIDA GOL
Gol a favor de Bahia foi analisado e confirmado pelo VAR. Jogo ficou paralisado por 2 minutos.
38' 1T - GOL DO BAHIA
Luciano Jubá aproveita rebote após escanteio do Bahia e acerta um lindo chute da entrada da grande área. O Tricolor de Aço aproveita chance em gramado alagado e com dificuldade em rolar a bola.
31' 1T - NEYMAR AMARELADO E FORA DA PRÓXIMA PARTIDA
O cartão foi aplicado quando a bola estava fora de jogo. Nestor reclamou após Neymar jogar a bola com as mãos contra seu peito. O camisa 10 mandou o meia se levantar, o que gerou revolta e deu início a um desentendimento entre os dois. Neymar estava pendurado e está fora do clássico contra o Palmeiras.
28' 1T - JOGO ESTÁ DE VOLTA
O jogo retorna aqui na Vila Belmiro. gramado começa a apresentar várias partes alagadas. Bola com dificuldade para rolar em campo.
26' 1T - JOGO PARADO
Por conta da chuva, o árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, interrompe a partida e vai conversar com os capitães. Muita chuva na Vila Belmiro.
19' 1T - CHOVE NA VILA
Após alerta da defesa civil, inicia uma forte chuva na Vila Belmiro.
16' 1T - Gabigol recebe em velocidade, dribla Ronaldo, goleiro do Bahia, mas fica sem ângulo e cruza para a área. Cebolinha aproveita, toca para Neymar, na entrada da área. O atacante finaliza, a bola desvia em Luciano Juba, bate no travessão e sai.
14' 1T - Neymar aciona Barreal, que entra na área, tenta o passe para dentro da área, mas a defesa do Bahia afasta.
11' 1T - BAHIA BATE NA TRAVE
Erick cruza rasteiro para a grande área. Alejo tenta finalizar de letra, mas não consegue alcançar a bola, que sobra na segunda trave. Erick Pulga se estica de carrinho e consegue desviar, mas a bola passa caprichosamente ao lado da trave.
9' 1T - Santos pressiona e rouba a bola no campo de ataque. Neymar deixa para Gustavo Henrique, que ajeita, abre espaço e solta a bomba. A bola sai por cima do travessão.
5' 1T - GOL DO SANTOS.... MAS NÃO VALEU
Neymar cobra escanteio fechado e Coutinho cabeceia para marcar. No entanto, a arbitragem anula o lance alegando que a bola saiu durante a cobrança
2' 1T - BAHIA RESPONDE
O Bahia respondeu em seguida! A equipe chega em transição, Kike Olivera chuta na entrada área, a bola desvia na defesa e sai para escanteio.
0' 1T - Começo avassalador do Santos. Coutinho recebe na área e finaliza para boa defesa de Ronaldo
0' 1T - Bola rolando para Santo x Bahia na Vila Belmiro!
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