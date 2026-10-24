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AO VIVO: Siga Santos x Bahia pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada

PorRedação Lance!Santos (SP)
24/10/2026 21:18
Atualizado há 7 minutos
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Santos e Bahia em campo para o duelo da 32ª rodada do Brasileirão - (Foto: Vinícius Spada/Lance!))
Santos e Bahia em campo para o duelo da 32ª rodada do Brasileirão - (Foto: Vinícius Spada/Lance!))

Boa noite, torcedor ligado no Lance!. Neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, Santos e Bahia duelam pela 32ª rodada do Brasileirão. O Peixe entra em campo em busca dos três pontos e com foco de entrar de vez na briga pela libertadores. Do outro lado, o Tricolor de Aço almeja a reação imediata no Campeonato Brasileiro para se manter na briga por uma vaga na competição continental.

45' 1T - ACRÉSCIMO
⏰LANCE A LANCE - SANTOS 0 X 1 BAHIA

50' 1T - FIM DE PRIMEIRO TEMPO
Bahia termina o primeiro a frente no placar. Santos começa bem, e o jogo inicia eletrizante. Porém, aos 19 minutos, inicia forte chuva na Vila Belmiro e várias partes do campo começaram a alagar. O Tricolor de Aço balançou as redes do Peixe após lindo chute de Luciano Juba.

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48' 1T - Com a chiva forte na Vila Belmiro, atletas tentam jogar, mas encontram dificuldades. A bola não rola no gramado.

45' 1T - ACRÉSCIMO
Árbitro decide por dar mais seis minutos. Partida em condições complicadas de ser realizada. Campo com muitas poças.

43' 1T - VAR VÁLIDA GOL
Gol a favor de Bahia foi analisado e confirmado pelo VAR. Jogo ficou paralisado por 2 minutos.

38' 1T - GOL DO BAHIA
Luciano Jubá aproveita rebote após escanteio do Bahia e acerta um lindo chute da entrada da grande área. O Tricolor de Aço aproveita chance em gramado alagado e com dificuldade em rolar a bola.

31' 1T - NEYMAR AMARELADO E FORA DA PRÓXIMA PARTIDA
O cartão foi aplicado quando a bola estava fora de jogo. Nestor reclamou após Neymar jogar a bola com as mãos contra seu peito. O camisa 10 mandou o meia se levantar, o que gerou revolta e deu início a um desentendimento entre os dois. Neymar estava pendurado e está fora do clássico contra o Palmeiras.

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28' 1T - JOGO ESTÁ DE VOLTA
O jogo retorna aqui na Vila Belmiro. gramado começa a apresentar várias partes alagadas. Bola com dificuldade para rolar em campo.

26' 1T - JOGO PARADO
Por conta da chuva, o árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, interrompe a partida e vai conversar com os capitães. Muita chuva na Vila Belmiro.

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19' 1T - CHOVE NA VILA
Após alerta da defesa civil, inicia uma forte chuva na Vila Belmiro.

16' 1T - Gabigol recebe em velocidade, dribla Ronaldo, goleiro do Bahia, mas fica sem ângulo e cruza para a área. Cebolinha aproveita, toca para Neymar, na entrada da área. O atacante finaliza, a bola desvia em Luciano Juba, bate no travessão e sai.

14' 1T - Neymar aciona Barreal, que entra na área, tenta o passe para dentro da área, mas a defesa do Bahia afasta.

11' 1T - BAHIA BATE NA TRAVE
Erick cruza rasteiro para a grande área. Alejo tenta finalizar de letra, mas não consegue alcançar a bola, que sobra na segunda trave. Erick Pulga se estica de carrinho e consegue desviar, mas a bola passa caprichosamente ao lado da trave.

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9' 1T - Santos pressiona e rouba a bola no campo de ataque. Neymar deixa para Gustavo Henrique, que ajeita, abre espaço e solta a bomba. A bola sai por cima do travessão.

5' 1T - GOL DO SANTOS.... MAS NÃO VALEU
Neymar cobra escanteio fechado e Coutinho cabeceia para marcar. No entanto, a arbitragem anula o lance alegando que a bola saiu durante a cobrança

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2' 1T - BAHIA RESPONDE
O Bahia respondeu em seguida! A equipe chega em transição, Kike Olivera chuta na entrada área, a bola desvia na defesa e sai para escanteio.

0' 1T - Começo avassalador do Santos. Coutinho recebe na área e finaliza para boa defesa de Ronaldo

0' 1T - Bola rolando para Santo x Bahia na Vila Belmiro!



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