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Santos vira palco de reencontros com velhos conhecidos do Flamengo

Gabigol, Rodinei e Willian Arão podem enfrentar o ex-clube, enquanto Cebolinha está fora por cláusula contratual

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
08/10/2026 08:10
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Gabigol
Gabigol será titular no duelo entre Santos x Flamengo (Foto: Andre Pera/Pera Photo Press/Folhapress)

O duelo entre Santos e Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, será marcado por reencontros. O Peixe tem quatro jogadores com passagem pelo Rubro-Negro no elenco, mas apenas três poderão estar em campo diante do ex-clube: Gabigol, Rodinei e Willian Arão. Cebolinha, por sua vez, está fora por uma cláusula contratual.

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Gabigol reencontra o Flamengo em alta

Principal nome do Santos na atual fase da temporada, Gabigol terá um reencontro especial pela frente. O atacante deixou o Flamengo no início de 2025, após uma longa passagem pelo clube carioca, e agora veste a camisa do Peixe por empréstimo do Cruzeiro.

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O camisa 9 chega ao confronto em alta. Gabigol marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, e é o artilheiro e principal garçom do Santos na temporada. Em 43 partidas em 2026, soma 23 gols e nove assistências.

Além do bom momento individual, o atacante também vive uma fase positiva com o Santos. A equipe chega para enfrentar o Flamengo, embalada por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

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Rodinei revê antigo clube

Outro jogador do Santos que deverá enfrentar o Flamengo é Rodinei. O lateral-direito teve duas passagens pelo Rubro-Negro e construiu uma trajetória de destaque no clube, entre 2016 e 2022.

Pelo Flamengo, Rodinei conquistou títulos importantes, como Libertadores e Brasileiro. Após deixar o clube, passou pelo Olympiacos, da Grécia, antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Santos, chegando sem custos. Ele assinou contrato até o fim de 2027.

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Rodinei apresentado como reforço do Santos.
Rodinei apresentado como reforço do Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Arão aparece como opção

Willian Arão também terá a oportunidade de reencontrar o antigo clube, mas deve começar entre os reservas. O volante defendeu o Flamengo por seis temporadas e meia e foi peça importante em um dos períodos mais vitoriosos da história recente do Rubro-Negro.

Contratado pelo Santos em 2026, Arão chegou após passagem pelo Panathinaikos, da Grécia. No Flamengo, conquistou títulos como a Libertadores e Brasileiro.

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Cebolinha é o único que não poderá jogar

Apesar de também ter passado pelo Flamengo, Everton Cebolinha não terá a oportunidade de reencontrar o ex-clube em campo. O atacante está impedido de atuar por causa de uma cláusula prevista no acordo que levou o jogador ao Santos, por empréstimo.

O contrato estabelece uma multa de R$ 2 milhões caso o Peixe queira utilizá-lo contra o Flamengo. O Santos optou por não pagar o valor e, por isso, Cebolinha será desfalque no confronto e não foi relacionado.

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