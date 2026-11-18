O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Coritiba em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite desta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira.

A principal novidade da equipe é a volta de Neymar aos 11 iniciais. Outro retorno importante é do Willian Arão, que deve formar dupla de zaga ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda.

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Com a volta do camisa 10 ao time titular, o técnico Cuca irá escalar pela primeira vez o quinteto ofensivo formado por Neymar, Arthur, Coutinho, Gabigol e Cebolinha.

Veja escalação

Diogenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão, Luan Peres; Gustavinho, Arthur e Coutinho; Neymar, Gabigol e Cebolinha.

Santos escalado para encarar o Coritiba - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

Desfalques para a partida

Por conta da Data Fifa, três jogadores do Santos foram convocados para representar suas seleções. Gabriel Bontempo, chamado para defender a Amarelinha, e Gustavo Caballero, convocado pelo Paraguai, têm jogos marcados para esta terça-feira (17), em Singapura, e não devem chegar a tempo de enfrentar o Coritiba.

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Já o meio-campista Miguelito, que tem sido pouco utilizado por Cuca, foi convocado para a seleção da Bolívia, que encara o Equador também nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Santos segue vivo na briga pela Libertadores

Restando quatro partidas para o fim do ano, Neymar volta à equipe em um momento decisivo em busca da vaga pela Libertadores. O elenco comandado pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, a abertura de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

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Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

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A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.