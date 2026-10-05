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Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entenda

Atacante vinha sendo titular nos dois jogos pelo Peixe e terá sequência interrompida no Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
05/10/2026 09:56
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Everton Cebolinha em ação pelo Santos
Everton Cebolinha em ação pelo Santos (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Recém-chegado ao Santos, Everton Cebolinha fez dois jogos pelo clube, sendo titular sempre que esteve à disposição de Cuca, mas terá novamente sua sequência em campo interrompida nesta semana pelo Brasileirão, retornando aos gramados apenas no dia 11 de outubro, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

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Após ser peça importante nesta boa fase de vitórias do Peixe na competição, uma cláusula contratual prevista no acordo de transferência do atacante do Flamengo para o Santos impedirá que o camisa 7 esteja em campo nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, contra o time carioca, pela 29ª rodada do Nacional.

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Para colocar Cebolinha em campo, o Alvinegro teria de pagar uma multa de R$ 2 milhões ao Rubro-Negro, o que não deve acontecer. Portanto, a comissão técnica terá que mexer na equipe titular neste confronto em busca da sexta vitória seguida na competição.

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Como foram os jogos de Cebolinha pelo Santos?

O atacante estreou na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no dia 12 de setembro. Naquela ocasião, não balançou as redes, mas foi um dos jogadores que mais participaram efetivamente da partida. O camisa 7 santista teve um aproveitamento de 83% nos passes certos: 43 de 52 tentativas, segundo dados do Sofascore. Além disso, foram duas finalizações certas de oito tentativas durante o tempo em que ficou em campo. O jogador foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.

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No clássico contra o Santos, na última sexta-feira (2), no Morumbis, quando o Peixe também venceu por 2 a 1, Cebolinha fez outra boa partida e contribuiu para a virada do time da Baixada, quando deu assistência para o segundo gol de Gabigol.

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Everton Cebolinha
(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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