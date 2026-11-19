Com a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Coritiba nesta quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, o Peixe aumentou suas chances de se classificar para a Libertadores, de acordo com estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O levantamento aponta que o Alvinegro Praiano conta com 13,5% de chance de garantir vaga na competição continental, maior probabilidade do Santos no Brasileirão de 2026, até o momento. Antes de entrar em campo contra o Coxa, o Peixe tinha 5,4%, percentual que mais do que dobrou com o triunfo.

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Com o resultado, o Santos chegou a 50 pontos e subiu para a oitava colocação, ficando a apenas quatro pontos do sexto colocado, o Bahia, última equipe dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Gráfico com a evolução das chances do Santos se classificar para a Libertadores - (Foto: Arte Lance! / Gemini)

Entenda cenários para o Santos se classificar para a Libertadores

Restando três partidas para o fim do ano, o elenco comandado pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, a abertura de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

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Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

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A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.