A vitória do Santos sobre o Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), além de somar três pontos importantes para a briga do Peixe pela Libertadores, contribuiu para que o técnico Cuca alcançasse uma marca única no Brasileirão de pontos corridos, tornando-se o primeiro treinador a chegar ao milésimo ponto.

O comandante santista soma um total de 1.002 pontos e tornou-se o único técnico a alcançar essa marca. De acordo com levantamento do Sofascore, o ranking do top-5 de treinadores com mais pontos no Brasileirão é fechado por Renato Gaúcho, Luxemburgo, Dorival Júnior e Muricy Ramalho.

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Ranking dos técnicos que mais pontuaram no Brasileirão

1 . Cuca – 1.002 2 . Renato Gaúcho – 860 3 . Luxemburgo – 828 4 . Dorival Júnior – 807 5 . Muricy Ramalho – 760

Cuca recebeu homenagem do Santos

Após o término da partida, o técnico Cuca foi homenageado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos com uma camisa do Santos com o número mil, em alusão à marca alcançada pelo treinador. A entrega aconteceu antes da entrevista coletiva da partida contra o Coritiba.

O diretor de futebol do Peixe agradeceu a Cuca pelo trabalho e elogiou a carreira do comandante. Mattos relembrou outros trabalhos que já havia feito ao lado dele e destacou que, para o dirigente, Cuca é "um dos maiores treinadores do futebol brasileiro".

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— Este, para mim, é um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Mega vitorioso. Para mim, um dos maiores estrategistas; tenho uma honra de trabalhar com ele há mais de 10 anos. Fomos campeões de algumas coisas. Estamos fazendo um trabalho que, para mim, é um dos maiores trabalhos dele. E eu queria, do fundo do meu coração, dar parabéns. Poucos conseguem mil pontos em um campeonato tão difícil como o Brasileiro — afirmou o diretor de futebol Alexandre Mattos antes de começar a entrevista coletiva do técnico Cuca.