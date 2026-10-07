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Gabigol em alta no Santos: Marcelo Teixeira revela como está a situação para 2027

Atacante vive bom momento pelo Peixe, e presidente Marcelo Teixeira explica como o clube pretende tratar a situação do camisa 9

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
07/10/2026 10:51
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Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo
Gabigol em ação pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos / Santos F.C.)

A boa fase de Gabigol no Santos não deve ser um obstáculo para uma possível permanência do atacante na próxima temporada. Questionado se a valorização do camisa 9 poderia dificultar uma negociação com o Cruzeiro, dono dos direitos econômicos do jogador, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o momento vivido pelo atacante era justamente esperado pelo clube mineiro ao emprestá-lo.

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— Não acho. O Gabriel é assim. O Gabriel, quando veio, era exatamente o que o Cruzeiro gostaria: uma valorização do jogador. Ele, voltando para sua casa, são jogadores identificados, o Neymar... Então, são atletas que a tendência era você ter uma melhoria. Acho que isso não vai atrapalhar a conversa no momento certo — afirmou Marcelo Teixeira, na zona mista depois do clássico com o São Paulo.

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O presidente também destacou que Santos e Cruzeiro ainda vão discutir a situação do atacante, enquanto o próprio Gabigol terá participação importante na definição do futuro. Segundo Marcelo Teixeira, o aspecto financeiro será fundamental para encontrar uma solução.

— O Santos conversa com o Cruzeiro, o jogador vai ter, lógico, a decisão do processo. O fator fundamental também é financeiro. Por isso que o Cruzeiro emprestou, pois não fazia parte dos planos do Cruzeiro, fazia parte dos planos do Santos. Foi algo importante para os dois clubes nessa temporada. Findando essa temporada do Campeonato Brasileiro, nós vamos sentar de novo e ver de que forma solucionar isso — completou.

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Futuro de Gabigol será discutido após o Brasileirão

Gabigol tem 43 jogos, 23 gols e nove assistências em 2026, e está emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o fim da temporada. O atacante vem sendo um dos principais jogadores da equipe na arrancada no Campeonato Brasileiro e ganhou ainda mais protagonismo sob o comando de Cuca.

Com o vínculo próximo do fim, a diretoria santista terá de negociar com o clube mineiro caso queira manter o camisa 9 em 2027. Marcelo Teixeira, porém, indicou que as conversas devem acontecer somente após o encerramento do Brasileirão.

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Marcelo Teixeira
(Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)
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