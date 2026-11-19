O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. O triunfo faz com que o Peixe chegue a 50 pontos, suba para a oitava colocação e ganhe moral para a reta final do campeonato em busca do principal objetivo da equipe: a Libertadores.

A busca do Santos pela competição continental tem uma marca e um ponto de virada: as vitórias fora de casa. Ao todo, o time do técnico Cuca venceu sete partidas como visitante, somou 21 pontos, quarto melhor desempenho longe de seus domínios no Brasileirão, e todas essas vitórias aconteceram pós-Copa do Mundo.

continua após a publicidade

A título de comparação, quando retomou a disputa após a Copa do Mundo, o Alvinegro Praiano tinha 21 pontos na tabela, brigava para não cair e ainda não havia vencido como visitante. Agora, porém, o Santos conquistou 21 dos 26 pontos do returno fora de casa e entrou de vez na briga pela competição continental.

Nesse sentido, vencer o Coritiba fora de casa e nos minutos finais da partida, com gol do artilheiro Gabigol e participação de Neymar, que voltou após dois jogos suspenso, dá força para o elenco ter fôlego e motivação para alcançar a tão sonhada vaga na Libertadores, torneio que o clube não disputa há cinco anos.

continua após a publicidade

Quinteto ofensivo surge como trunfo e banco ganha mais força

A vitória do Santos também contou com a participação, pela primeira vez, do quinteto ofensivo do Peixe, formado por Arthur, Coutinho, Neymar, Cebolinha e Gabigol. O técnico alvinegro conseguiu utilizar os cinco jogadores juntos, dar força ofensiva ao time e não sofrer defensivamente. Segundo dados do Sofascore, o Peixe não cedeu nenhuma grande chance ao Coritiba, e o goleiro Diógenes precisou fazer apenas quatro defesas, contra quatro grandes chances criadas pelo Santos e cinco defesas do goleiro do Coritiba.

Contar com um setor de ataque forte, no qual Gabigol, principal artilheiro da equipe, atinge a marca de 26 gols na temporada, surge como trunfo para Cuca nesta reta final. O próprio comandante comentou que o Peixe precisa aproveitar a qualidade do grupo.

continua após a publicidade

— Eu tento fazer um Santos ofensivo, o DNA do Santos é fazer um jogo jogado. E eu consigo pôr meia dúzia de jogadores atuando no ataque e diminuindo o espaço. Eu não preciso ter exímios marcadores, a gente joga compacto. A gente tem que aproveitar o potencial desses jogadores — disse o técnico Cuca após o jogo.

Outro ponto a se destacar da vitória contra o Coritiba é a importância do banco de reservas no resultado. O gol do Santos, nos acréscimos, nasceu de uma bola roubada por Rollheiser, que saiu do banco, e acionou Neymar para finalizar, e Gabigol aproveitou o rebote para marcar. Assim, o Peixe ganha poder de decisão com a presença do quinteto e também pode buscar no banco a força necessária para vencer as partidas.

continua após a publicidade

O próprio comandante santista destacou que a equipe venceu o jogo após as trocas, valorizando os atletas que saíram do banco de reservas e demonstrando a consistência que o elenco vem adquirindo na reta final, impulsionado pelos reforços contratados no meio do ano, que qualificaram o grupo.

— E hoje, a gente venceu o jogo quando a gente fez as trocas. Então enaltecer também o banco nosso que entrou. Rollheiser roubou a bola, puxou o contra-ataque e dessa jogada acabou saindo o gol. O pessoal entrou bem — afirmou o técnico Cuca na entrevista coletiva pós-jogo.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Santos

O Santos conta com uma reta final, com mais dois jogos em casa e um fora. O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (23), contra o Grêmio no Morumbis. Depois viaja para enfrentar o Vitória fora de casa e encerra a temporada, na Vila Belmiro, contra o Botafogo, no dia 2 de dezembro.