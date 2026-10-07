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Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Flamengo

Camisa 10 retorna ao time após se recuperar de lesão muscular na coxa

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
07/10/2026 18:39
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Neymar faz sinal de positivo em treino (Fotos Raul Baretta Santos FC.
Neymar estará no duelo entre Santos x Flamengo (Fotos Raul Baretta Santos FC.

O Santos terá um reforço importante em busca de sua quinta vitória seguida no Brasileirão: o atacante Neymar, recuperado de lesão muscular na coxa, foi relacionado e estará à disposição de Cuca para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. A tendência, no entanto, é que ele não inicie a partida entre os titulares.

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Além do camisa 10 alvinegro, o treinador poderá contar com outros nomes, como o de Gabriel Bontempo, que estava na Data Fifa com a Seleção Brasileira, e de Luan Peres, que retorna ao time após cumprir suspensão automática contra o São Paulo.

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Bontempo foi utilizado nos dois amistosos da Seleção durante a Data Fifa. O jogador, convocado pelo time principal pela primeira vez, atuou por 60 minutos na vitória sobre a Austrália e deu uma assistência para o gol de Vanderson. Depois, participou por 45 minutos da goleada sobre a Índia.

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Veja a lista de relacionados do Santos:

Lista de relacionados do Santos
Lista de relacionados do Santos (Foto: Divulgação)

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Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Willian Arão) e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal.

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