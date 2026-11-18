O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Gabigol nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, o Coritiba permanece com 36 pontos, na 12ª colocação. Já o Peixe chegou a 50 pontos e pulou para o oitavo lugar. Na próxima rodada, o Coxa visita o Bahia na Arena Fonte Nova, no sábado (21), às 17h30 (de Brasília), enquanto o Alvinegro Praiano enfrenta o Grêmio no Morumbis, na segunda-feira (23), às 21h (de Brasília).

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Árbitragem criticada

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Mesmo com a festa antes da partida e com todos os ingressos vendidos, o placar não foi alterado por ambas as equipes. Por parte do Santos, os primeiros 45 minutos foram marcados por crítica à arbitragem. Aos 14 minutos, a equipe Alvinegra reclamou de um cartão vermelho, ao meio-campista Thiago Santos, do Coritiba, após atingir a barriga do defensor Luan Peres com a sola do pé. O árbitro deu somente amarelo. Logo em seguida, aos 24 minutos, Neymar foi derrubado na área, após passe de Gabigol. A equipe do Peixe cercou o árbitro Braulio Machado, que não foi ao VAR e manteve decisão de campo de não falta.

Luan Peres, jogador do Santos, mostrando a região da barriga com a marca após a entrada de Thiago Santos, do Coritiba - (Foto: divulgação / transmissão / CazéTV)

Torcedor invade o campo para tirar foto com Neymar

Ainda durante a primeira etapa, um torcedor do Coritiba invadiu o gramado para tirar uma foto com Neymar. O camisa 10 conversou com o jovem, que logo foi retirado de campo. O capitão do Peixe acompanhou o fã até a saída e chegou a discutir com o zagueiro Tinga, do Coritiba, que tentava apressar a retirada do torcedor ao lado dos seguranças.

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Neymar com o torcedor do Coritiba que invadiu o campo para tirar uma foto com o camisa 10 do Peixe - (Foto: Neto Cajaíba/Pera Photo Press/Folhapress)

Segundo tempo em baixa rotação, mas Gabigol decide no final

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo caminhava para terminar empatado sem gols. Mesmo com a vitória sendo fundamental para os objetivos das duas equipes na reta final da temporada, os 45 minutos finais vinham sendo menos disputados do que o primeiro tempo. Aos 46 minutos, porém, o Peixe encaixou um contra-ataque com Neymar, que finalizou para o gol, no rebote do goleiro, Gabigol mandou para as redes e garantiu a vitória santista, confirmada após revisão do VAR.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA x SANTOS

BRASILEIRÂO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

🥅 Gols: Gabigol (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos, Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez (CFC); Rodinei, Gustavinho (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);

📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).

⚽ESCALAÇÕES

CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard), Sebastián Gómez (Vini Paulista), Nicolás Fonseca (Brian Ocampo) e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha (Paulo Roberto). (Técnico: Guila Bossle)

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SANTOS: Diógenes; Willian Arão, João Alencar, Rodinei e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva) e Philippe Coutinho (Rony); Neymar, Cebolinha (Rollheiser) e Gabriel Barbosa (Thaciano). (Técnico: Cuca)

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