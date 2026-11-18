O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o técnico Cuca comentou sobre a importância dos três pontos na briga pela Libertadores e destacou a atuação de Neymar, que voltou à equipe após duas partidas afastado por suspensão.

Para o comandante, o principal objetivo do Santos na temporada é a classificação para a Libertadores. Mesmo perguntado sobre renovação, o técnico voltou a destacar que não pensa nisso neste momento e que o foco precisa ser dar um arranque para somar o máximo de pontos possível e garantir vaga na competição continental.

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— Não estou pensando (em renovação com o Santos)! Tem eleição dia 12 e temos três jogos pela frente. A gente tem que dar esse arranque para deixar o Santos no ano que vem na competição mais importante que tem na América do Sul, que é a Libertadores — afirmou Cuca.

E completou:

— Libertadores é o nosso objetivo. A gente quer somar o máximo de pontos possível.

'Privilégio' em treinar Neymar

O técnico santista também aproveitou para elogiar Neymar. O camisa 10 voltou a ficar à disposição após cumprir suspensão por dois jogos, em razão do terceiro cartão amarelo e de um vermelho direto recebidos contra o Bahia, no dia 24 de outubro. O comandante valorizou a semana cheia de treinos e disse ser um "privilégio" poder comandar o craque do Peixe.

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— O Neymar, quando tem uma semana cheia de treino, é incrível. Quando ele treina bem, ele vai jogar. Ele treinou com dedicação, foi um dos primeiros a chegar, se cuidando. Eu me sinto privilegiado de poder comandar um jogador como ele. É um jogador que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aproveitar. Não sei mais quanto tempo ele vai jogar. Ele é um dos últimos, se não o último grande ídolo que a gente tem em atividade e jogando muita bola — declarou o treinador.

Quinteto ofensivo pela primeira vez

Pela primeira vez, o técnico Cuca teve à disposição o quinteto ofensivo formado por Neymar, Arthur, Cebolinha, Gabigol e Coutinho. Questionado sobre a possibilidade de escalar atletas tão ofensivos juntos, o comandante afirmou que o Santos precisa aproveitar a qualidade do grupo.

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— Eu tento fazer um Santos ofensivo, o DNA do Santos é fazer um jogo jogado. E eu consigo pôr meia dúzia de jogadores atuando no ataque e diminuindo o espaço. Eu não preciso ter exímios marcadores, a gente joga compacto. A gente tem que aproveitar o potencial desses jogadores.