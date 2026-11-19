Mesmo com a vitória do Santos por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), o zagueiro Luan Peres, que atuou improvisado na lateral esquerda, criticou a atuação do árbitro Bráulio Machado por não ter aplicado o cartão vermelho ao volante Thiago Santos, do Coxa, em uma dividida no primeiro tempo. O camisa 4 também valorizou o clima do elenco e elogiou o técnico Cuca.

Em entrevista após o triunfo do Peixe, o defensor teceu críticas à arbitragem. Luan lembrou de dois lances: a falta dura de Thiago Santos, que deixou marcas em sua barriga, e a não marcação de pênalti em Neymar. Para o atleta santista, esta não é a primeira vez que o clube é prejudicado. Ele declarou, ainda, que os próprios jogadores do Coritiba reconheceram que o lance era para expulsão.

continua após a publicidade

— Cara, com certeza eu achei que era um lance para expulsão. No primeiro momento, na verdade, eu só senti a dor ali mesmo e fiquei caído porque realmente pegou, doeu pra caramba. Ele tenta recolher o pé ali, mas pela imprudência também poderia ter sido expulso. O juiz preferiu não optar por isso e não entendi o porquê. Também teve um pênalti no Neymar, que ele também preferiu não ir ao VAR. Não é a primeira vez, não é a segunda que acontece isso contra a gente, mas a equipe batalhou, foi guerreira e conseguiu a vitória. Mas achei, sim, que era para expulsão. Não só eu, mas jogadores deles, no segundo tempo, comentaram comigo que era — afirmou o atleta.

Luan Peres, jogador do Santos, mostrando a região da barriga com a marca após a entrada de Thiago Santos, do Coritiba - (Foto: divulgação / transmissão / CazéTV)

Qualidade do quinteto ofensivo e ajuda na marcação

Na noite desta quarta-feira, pela primeira vez, o técnico Cuca teve à disposição o quinteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Arthur, Cebolinha e Gabigol. Mesmo com a vocação ofensiva da formação, Luan Peres valorizou a qualidade dos companheiros e destacou que ter jogadores desse nível facilita o time também no momento de se defender.

continua após a publicidade

— Cara, eles ajudam com a qualidade que têm. Eles não são jogadores defensivos — aliás, o Cebolinha ajuda muito na marcação —, mas eles ajudam quando a gente fica com a bola. Eles têm muita técnica, e a gente consegue descansar nesse período em que eles têm a bola. A gente ali atrás precisa ser guerreiro. Sabemos que precisamos correr por eles, que têm muita qualidade para definir na frente.

Clima do Santos

Para o defensor, o atual clima do Santos entre os atletas é "maravilhoso". Luan destacou a importância de Cuca no dia a dia da equipe, valorizou a força do elenco e o bom ambiente entre os jogadores.

continua após a publicidade

— O clima do nosso time é maravilhoso. O dia a dia... O treinador, que está com a gente, que cobra no treino, é comunicativo com a gente, está com o grupo e está fechado com a gente, e a gente com ele. Nosso elenco é muito bom de estar, desde os treinamentos até a concentração.