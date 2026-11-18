Veja gol em Coritiba x Santos: Gabigol marca no fim
Equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (18)
O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe alcançou os 50 pontos na tabela de classificação para a Libertadores.
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Veja o gol:
Confira as informações do jogo entre Coritiba x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA x SANTOS
BRASILEIRÂO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);
📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).
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