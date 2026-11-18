Ônibus do Santos quebra e Neymar brinca nas redes: 'Sabotaram o Peixão'
Peixe confirmou problemas mecânicos no veículo contratado para levar a delegação ao Couto Pereira, antes do duelo desta quarta-feira (18) pelo Brasileirão
O ônibus que transportava a delegação santista para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), quebrou a caminho do estádio Couto Pereira. O clube teve que encontrar um novo veículo e chegou alguns minutos atrasado no palco da partida que ocorrerá logo mais.
Em comunicado oficial, o Peixe confirmou que o ônibus contrato para levar o elenco do Peixe para a partida contra o Coxa sofreu com problemas mecânicos durante o trajeto para o estádio. O próprio craque Neymar brincou, em seu Instagram, com o acontecimento.
— Sabotaram o busão do Peixão! Sabotaram o busão do Peixão, hein? Sabotaram! Sabotaram nós! Estão querendo derrubar o Peixão, hein? Olha lá o que está acontecendo com nós! Olha, tio, deu ruim, né? Olha o motora, olha o motora! Sabotaram! Sabotaram o Peixão! Sabotaram o Peixão! Estamos no meio da rua, indo para o jogo, olha lá! E vamos que vamos! Aqui é o time do entretenimento! É o time do entretenimento! Vamos que vamos! Vamos que vamos! — brincou Neymar em suas redes sociais.
Santos escalado para a partida contra o Coxa
O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Coritiba em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal novidade da equipe é a volta de Neymar aos 11 iniciais. Outro retorno importante é do Willian Arão, que deve formar dupla de zaga ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda.
Com a volta do camisa 10 ao time titular, o técnico Cuca irá escalar pela primeira vez o quinteto ofensivo formado por Neymar, Arthur, Coutinho, Gabigol e Cebolinha.
Veja escalação
Diogenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão, Luan Peres; Gustavinho, Arthur e Coutinho; Neymar, Gabigol e Cebolinha.
Nota oficial do Santos sobre o ocorrido com o ônibus
"O Santos FC comunica que o ônibus contratado para levar a equipe do hotel ao Estádio Couto Pereira teve problemas mecânicos no meio do trajeto. O Clube agiu rapidamente e um novo veículo foi disponibilizado em poucos minutos, o que minimizou o atraso na chegada ao estádio".
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