Neymar perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar para o Santos contra o Coritiba nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. Aos 19 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu um passe de Gabigol dentro da área, ficou em boas condições para finalizar, mas bateu mal e mandou a bola para fora. O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais e virou assunto entre os torcedores.

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A jogada começou com Neymar no meio-campo. Na sequência, Gabigol e Rodinei tabelaram, até que o atacante encontrou o camisa 10 passando dentro da área. Livre para concluir, Neymar não conseguiu acertar o alvo e desperdiçou uma chance importante para o Peixe. Veja o lance:

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A oportunidade perdida gerou comentários nas redes sociais, com torcedores demonstrando surpresa e criticando a finalização do craque santista. Veja a repercussão:

Confira as informações do jogo entre Coritiba x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA x SANTOS

BRASILEIRÂO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Prime Video

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);

📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).