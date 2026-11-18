Gol perdido de Neymar em Coritiba x Santos viraliza: 'Inacreditável'
Camisa 10 recebeu passe de Gabigol dentro da área, mas finalizou para fora
Neymar perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar para o Santos contra o Coritiba nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. Aos 19 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu um passe de Gabigol dentro da área, ficou em boas condições para finalizar, mas bateu mal e mandou a bola para fora. O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais e virou assunto entre os torcedores.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A jogada começou com Neymar no meio-campo. Na sequência, Gabigol e Rodinei tabelaram, até que o atacante encontrou o camisa 10 passando dentro da área. Livre para concluir, Neymar não conseguiu acertar o alvo e desperdiçou uma chance importante para o Peixe. Veja o lance:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
A oportunidade perdida gerou comentários nas redes sociais, com torcedores demonstrando surpresa e criticando a finalização do craque santista. Veja a repercussão:
Confira as informações do jogo entre Coritiba x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA x SANTOS
BRASILEIRÂO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);
📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).
Mais LANCE!
Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR gera revolta: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Pênalti não marcado em Coritiba x Santos irrita torcedores: 'Absurdo'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Decisão da arbitragem em Coritiba x Santos gera revolta: 'Roubo'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Como assistir Miami Heat x Milwaukee Bucks pela NBA no Prime Video?
Jogo NBA terá ativações especiais relacionadas ao GTA 6
Ônibus do Santos quebra e Neymar brinca nas redes: 'Sabotaram o Peixão'
Peixe confirmou problemas mecânicos no veículo contratado para levar a delegação ao Couto Pereira, antes do duelo desta quarta-feira (18) pelo Brasileirão
Campeão inglês encerra patrocínio após parceria de empresa com atriz pornô
Clube inglês rompe contrato com a BC Game, patrocinadora máster desde 2024
É possível praticar esportes no GTA 6? Saiba quais atividades estão disponíveis
Jogo terá diversas opções interativas
Sampaoli relembra passagem pelo Flamengo: 'Cheguei em crise'
Em entrevista, técnico admitiu uma comparação contínua
Craque italiano detona volta de Ronaldinho: 'Palhaçada'
Ravenna venceu pelo placar de 2 a 0
Quem é Gabi Morais, ex-jogadora da Seleção Brasileira presa em operação contra o CV
Com passagens por Inter e Corinthians, volante está sem clube desde fevereiro deste ano, quando optou pela rescisão contratual com as Gurias Coloradas
Ídolo do Flamengo detona temporada rubro-negra: 'Vexame'
Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18)
Ex-jogadora da Seleção Brasileira é presa em operação contra o Comando Vermelho em Fortaleza
Gabi Morais, de 32 anos, tem passagens por Corinthians e Internacional e é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa
Do GTA 4 ao GTA 6: o tamanho do jejum da Ferrari na F1
Último título da escuderia italiana aconteceu na temporada de 2008 da Fórmula 1
GTA 6: veja as referências esportivas que você não notou
Quadra de time da NBA terá ativação da Rockstar Games
Gallardo revela pedido de Plata, do Flamengo: 'Contava com ele'
Equador derrotou a Bolívia pelo placar de 2 a 0
Vidente projeta resultado em Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Jogo será disputado na Neo Química Arena
Inteligência artificial aponta resultado de Corinthians e Botafogo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Vidente aponta vencedor em Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão
Jogo será disputado no Mineirão
IA crava placar de Flamengo e Athletico-PR pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)