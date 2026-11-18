Pênalti não marcado em Coritiba x Santos irrita torcedores: 'Absurdo'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Coritiba e Santos estão se enfrentando nesta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Brasileirão. Após uma decisão de Bráulio contestada, mais um lance de possível pênalti em Neymar irritou torcedores.
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Aos 23 minutos da primeira etapa, Neymar pediu pênalti ao receber cruzamento na área e ser derrubado pela marcação. Após análise do árbitro de vídeo, árbitro do campo é orientado a seguir o jogo. Veja o lance:
Veja a repercussão:
Como chegam as equipes?
Coritiba
O Coritiba chega ao duelo contra o Santos com 42 pontos, na 13ª colocação e a cinco pontos do Corinthians, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. Em busca de se afastar de vez da briga contra a queda, o Coxa terá o desfalque do goleiro Pedro Morisco, que está com a Seleção Brasileira em Singapura pela Data Fifa e não retorna a tempo. Para o seu lugar, o técnico interino Guilherme Bossle deverá escalar Pedro Rangel, titular justamente na vitória por 3 a 0 sobre o próprio Peixe, na Neo Química Arena, no último encontro entre as equipes.
Na defesa, o zagueiro Jacy se recuperou de uma pancada no joelho sofrida diante do Internacional e está liberado para formar dupla com Tiago Cóser. No restante da equipe, a tendência é que Bossle mantenha a base utilizada nas partidas contra Internacional e Vitória. A principal dúvida do treinador está no setor ofensivo, onde pode preservar o esquema com dois atacantes, formado por Breno Lopes e Pedro Rocha, ou optar pela entrada de Lavega para atuar ao lado da dupla.
Santos
O Santos entra na 35ª rodada do Brasileirão vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores, cenário impulsionado pela abertura do G-6, com possibilidade de virar G-8 ou até G-9, e que deixa o Peixe com 5,4% de probabilidade de classificação, segundo a UFMG. Para encarar o Coritiba, o técnico Cuca tem três desfalques confirmados por conta da Data Fifa: Gabriel Bontempo (Brasil), Gustavo Caballero (Paraguai) e Miguelito (Bolívia). Além disso, Barreal está fora da temporada, enquanto Rony, que voltou aos treinos na segunda-feira (16), ainda é dúvida.
Por outro lado, a comissão técnica prepara retornos importantes para o confronto. Na defesa, Escobar, recuperado de lesão na coxa, pode reassumir a vaga, ou Willian Arão surge como opção na zaga ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda. No meio-campo, Gustavinho tende a iniciar no lugar de Bontempo, enquanto Neymar e Arthur devem voltar entre os 11 iniciais ao lado de Coutinho, Cebolinha e Gabigol, formando pela primeira vez o quinteto ofensivo santista.
Confira as informações do jogo entre Coritiba x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA x SANTOS
BRASILEIRÂO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);
📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).
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