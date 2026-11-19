Santos perde titular para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão
Suspenso, jogador não poderá atuar no duelo pela 36ª rodada do Brasileirão
O Santos tem mais um desfalque confirmado para a partida contra o Grêmio, marcada para a próxima segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis, válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O volante Gustavinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, e terá de cumprir suspensão automática.
Titular do time treinado por Cuca, o meio-campista estava pendurado e foi advertido aos 35 minutos da segunda etapa. Com o cartão, o Menino da Vila está fora dos planos da comissão técnica para o embate diante do Tricolor Gaúcho em São Paulo.
Outros desfalques e voltas confirmadas
Além de Gustavinho, Gabriel Brazão, com lesão no ombro esquerdo, e Barreal, com lesão na posterior da coxa direita, estão fora da temporada. Porém, o técnico Cuca ainda pode contar com reforços: Lucas Veríssimo, que vem se recuperando de uma lesão na coxa, e Vinicius Lira, de uma lesão no joelho. Ambos podem reforçar a equipe até o final da temporada.
Voltas contra o Grêmio
Por conta da Data Fifa, três jogadores do Santos foram convocados para representar suas seleções: Gabriel Bontempo, chamado para defender a Amarelinha; Gustavo Caballero, convocado pelo Paraguai; e o meio-campista Miguelito, chamado pela Bolívia. Os três foram ausência no jogo contra o Coritiba, nesta quarta-feira (18), e devem estar à disposição contra o Grêmio, na próxima segunda-feira (23).
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