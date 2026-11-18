Gabigol relembra provocação de jogadores do Coritiba e dispara: 'Acho que vão cair'
Santos vence o Coritiba por 1 a 0 após o camisa 9 do Peixe marcar nos minutos finais
O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Logo após o apito final, Gabigol, responsável por marcar o gol do Peixe nos acréscimos da segunda etapa, concedeu entrevista ao Premiere, relembrou provocações dos jogadores do Coxa e disparou sobre o futuro do clube paranaense.
O atacante comentou a comemoração do gol feita na direção de Josué, meio-campista do Coritiba, recordou a partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em que o Santos foi derrotado pelo Coxa, e cravou: "Acho que vão cair".
— É coisa de jogo. Ele (Josué) passou ali e me deu uma ombrada. Lá também, no 3 a 0, ele falou muita coisa que não devia, e agora eu acho que eles vão cair — afirmou Gabigol.
Logo em seguida, o artilheiro do Peixe, na temporada, foi questionado sobre a sensação de vencer uma partida com estádio cheio e gol no fim. Gabigol afirmou que gosta desse tipo de ambiente e provocou os torcedores do Coxa.
— Por mim, eu espero que seja assim. Assim é muito gostoso: eles xingando, veio todo mundo aí e agora vão embora chorando — completou Gabigol.
Santos reclama da arbitragem
Os primeiros 45 minutos foram marcados por críticas à arbitragem. Aos 14 minutos, a equipe alvinegra pediu cartão vermelho para o meio-campista Thiago Santos, do Coritiba, que atingiu a barriga do defensor Luan Peres com a sola do pé, o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo. Logo em seguida, aos 24, Neymar foi derrubado na área após passe de Gabigol. Os jogadores do Peixe cercaram o árbitro Bráulio Machado, que não foi chamado pelo VAR e manteve a decisão de campo de não marcar falta.
Próximo jogo das equipes e situação na tabela
Com o resultado no Couto Pereira, o Coritiba permanece com 36 pontos, na 12ª colocação. Já o Peixe chegou a 50 pontos e pulou para o oitavo lugar. Na próxima rodada, o Coxa visita o Bahia na Arena Fonte Nova, no sábado (21), às 17h30 (de Brasília), enquanto o Alvinegro Praiano enfrenta o Grêmio no Morumbis, na segunda-feira (23), às 21h (de Brasília).
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