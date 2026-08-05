Rony exalta gol da classificação do Santos na Copa do Brasil: 'Noite mágica'
Peixe aguarda adversário das quartas, que será definido em sorteio pela CBF
O Santos venceu o Remo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (4), no Mangueirão, com gol de Rony, atacante contratado no início da temporada e que ainda busca se firmar entre os titulares da equipe. Na apresentação pelo Peixe, em 6 de fevereiro, ele se emocionou ao relembrar o início da carreira no clube paraense.
Após garantir a classificação santista às quartas de final da Copa do Brasil, Rony afirmou que reviver aquele momento no estádio onde despontou para o futebol foi especial e revelou que "passou um filme na cabeça" ao marcar o gol da vitória.
— Uma noite mágica, especial para mim. Falei para um amigo meu, o Thaciano, que meu primeiro gol no Mangueirão foi naquela trave. Passa um filme na cabeça por toda a luta que enfrentei. Tive o privilégio de brilhar nesse estádio, com essa torcida maravilhosa que sempre apoia. Hoje passa um filme, é emocionante. Desde a chegada, é uma emoção muito grande. Poder jogar no Mangueirão, no meu estado, eu me sinto muito orgulhoso, um cara muito abençoado. Agradeço a assistência do Ney, é uma honra jogar com um grande craque. Espero poder ajudar ainda mais o Santos a vencer, esse é o meu papel. Também agradeço o carinho da torcida paraense. Estou muito feliz e emocionado — disse o camisa 11.
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Além do gol, Rony chamou atenção por entrar em campo com um novo nome estampado na camisa. O atacante utilizou "R. Rústico", apelido pelo qual ficou conhecido no início da carreira, em homenagem às suas origens no futebol paraense.
— Estou fazendo um teste. Falei que, especialmente aqui no Pará, esse apelido marcou muita gente. Disse que faria esse teste hoje para ver se ficava legal. Está aprovado. Acho que ficou bacana, agora vamos ver como vai ser na sequência — explicou.
Com o gol diante do Remo, Rony chegou ao quarto em 30 partidas pelo Santos. O atacante tem contrato com o clube até janeiro de 2029.
O Peixe volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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