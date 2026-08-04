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Veja o gol de Remo x Santos: Rony marca após jogada de Neymar

Dupla entrou no segundo tempo e mudou o jogo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 23:17
Atualizado há 1 minutos
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Neymar em Remo x Santos
Neymar em Remo x Santos (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

O jogo entre Santos e Remo agitou a noite desta terça-feira (4) pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de boa jogada de Neymar, que entrou no intervalo, Rony apenas escorou para o gol e decidiu o jogo. Veja a jogada abaixo:

Como foi o jogo entre Remo e Santos

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais que o Remo, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

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Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

O Remo respondeu o Santos e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

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O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira, justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada do Santos contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

Neymar em Remo x Santos
Neymar em Remo x Santos (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)
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