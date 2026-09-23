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Santos se manifesta após ser condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá

Clube afirmou que a questão é tratada nos fóruns competentes e reforçou o compromisso com o cumprimento de suas obrigações financeiras

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/09/2026 12:58
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SANTOS, TREINO - Joaquim
Joaquim durante treino do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Santos se manifestou nesta quarta-feira (23) após a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF condenar o clube a pagar R$ 18,6 milhões ao Cuiabá por uma dívida relacionada à negociação do zagueiro Joaquim. Em nota, o Peixe afirmou que a questão está sendo tratada nos fóruns institucionais competentes e defendeu que a exposição pública do caso não contribui para a solução.

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O Santos afirmou ainda que mantém o compromisso com o cumprimento de suas obrigações financeiras e com a resolução das dívidas dentro dos prazos e processos previstos em seu planejamento. O clube também citou os princípios de responsabilidade e equilíbrio relacionados ao Fair Play Financeiro da CBF.

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Na manifestação, o Santos também afirmou que possui valores relevantes a receber de outros clubes brasileiros. Segundo o clube, os créditos decorrentes de diferentes operações somavam aproximadamente R$ 170 milhões no início de 2026. Para o Peixe, o cenário demonstra que o endividamento entre clubes é um desafio estrutural do futebol brasileiro.

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Veja a nota do Santos na íntegra

Em relação às obrigações envolvendo o Cuiabá E.C., contraídas em 2023, o Santos Futebol Clube esclarece que a questão vem sendo tratada pelos meios próprios e nos fóruns institucionais competentes, nos quais são apresentadas e analisadas as alegações e manifestações cabíveis de ambas as partes.

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A exposição pública do caso não contribui para a sua solução, uma vez que não altera os trâmites legais a serem adotados.

O Santos FC entende que a preservação das relações institucionais entre as agremiações é fundamental para a construção de soluções verdadeiramente sustentáveis para o futebol brasileiro.

O Clube reafirma seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações financeiras e a resolução das dívidas dentro de limites de prazos e processos do planejamento, e com os princípios de responsabilidade e equilíbrio, que orientam o Fair Play Financeiro da CBF.

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Da mesma forma, o Santos FC possui valores relevantes a receber de outros clubes do futebol brasileiro. No início de 2026, os créditos a receber pelo clube, decorrentes de diferentes operações, alcançavam aproximadamente R$ 170 milhões, demonstrando que o endividamento entre as agremiações constitui um desafio estrutural do ecossistema do futebol brasileiro, e não uma realidade exclusiva de determinada entidade de prática desportiva.

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