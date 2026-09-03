Cuca avalia chegada de Rodinei no Santos e projeta data para estreia do lateral
O Lance! apurou que o lateral-direito chega ao Brasil na madrugada deste sábado (5); Peixe segue no mercado por mais reforços
O Santos empatou sem gols contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2). O resultado eliminou o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 0 na partida de ida. Porém, o Alvinegro segue vivo nas quartas de final da Sul-Americana e agora vira a chave para encarar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Pensando no restante do ano, o clube tem se movimentado para reforçar posições carentes.
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O primeiro reforço anunciado foi Arthur, que já treina com a equipe titular desde o começo desta semana e tem apresentação marcada para esta quinta-feira (3), na Vila Belmiro. O segundo e mais recente reforço da temporada é o lateral-direito Rodinei, que assinou contrato com o Santos, mas ainda não se encontra na Baixada Santista.
Segundo apuração da reportagem, Rodiniei chega ao Brasil na madrugada deste sábado (3) e, muito provavelmente, mesmo já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podendo atuar pelo Santos, o lateral-direito não deve ser relacionado para a próxima partida contra o Internacional.
O próprio técnico Cuca, em entrevista coletiva, comentou sobre a importância da chegada do Rodinei e afirmou que o lateral-direito deve estrear somente contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), duelo válido pelas quartas de final da Sul-Americana.
— Também a gente, quem sabe, pode estrear jogadores. Tem o Arthur, tem o Rodinei, que pode dar um gás novo. Também não são só coisas ruins que a gente tem para anunciar. (...) É, no próximo jogo (contra o Internacional), o Rodinei não vai nem estar aqui, ele vai chegar no fim de semana, mas, para a quarta-feira que vem (contra o Atlético-MG), provavelmente — declarou o treinador.
Por outro lado, o meio-campista Arthur, que também está registrado no BID, de acordo com apuração, deve ser relacionado e titular para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (6).
O Santos está atrás de outros reforços para a temporada
Mesmo após oficializar Arthur e Rodinei, a diretoria do Santos continua atenta às oportunidades de mercado. De acordo com apuração do Lance!, o Peixe ainda busca de duas a três novas contratações para encorpar o elenco na sequência da temporada.
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