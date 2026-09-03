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Cuca avalia chegada de Rodinei no Santos e projeta data para estreia do lateral

O Lance! apurou que o lateral-direito chega ao Brasil na madrugada deste sábado (5); Peixe segue no mercado por mais reforços

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
03/09/2026 05:50
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Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Palmeiras.
Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Palmeiras - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O Santos empatou sem gols contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2). O resultado eliminou o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 0 na partida de ida. Porém, o Alvinegro segue vivo nas quartas de final da Sul-Americana e agora vira a chave para encarar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Pensando no restante do ano, o clube tem se movimentado para reforçar posições carentes.

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O primeiro reforço anunciado foi Arthur, que já treina com a equipe titular desde o começo desta semana e tem apresentação marcada para esta quinta-feira (3), na Vila Belmiro. O segundo e mais recente reforço da temporada é o lateral-direito Rodinei, que assinou contrato com o Santos, mas ainda não se encontra na Baixada Santista.

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Segundo apuração da reportagem, Rodiniei chega ao Brasil na madrugada deste sábado (3) e, muito provavelmente, mesmo já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podendo atuar pelo Santos, o lateral-direito não deve ser relacionado para a próxima partida contra o Internacional.

O próprio técnico Cuca, em entrevista coletiva, comentou sobre a importância da chegada do Rodinei e afirmou que o lateral-direito deve estrear somente contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), duelo válido pelas quartas de final da Sul-Americana.

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— Também a gente, quem sabe, pode estrear jogadores. Tem o Arthur, tem o Rodinei, que pode dar um gás novo. Também não são só coisas ruins que a gente tem para anunciar. (...) É, no próximo jogo (contra o Internacional), o Rodinei não vai nem estar aqui, ele vai chegar no fim de semana, mas, para a quarta-feira que vem (contra o Atlético-MG), provavelmente — declarou o treinador.

Por outro lado, o meio-campista Arthur, que também está registrado no BID, de acordo com apuração, deve ser relacionado e titular para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (6).

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O Santos está atrás de outros reforços para a temporada

Mesmo após oficializar Arthur e Rodinei, a diretoria do Santos continua atenta às oportunidades de mercado. De acordo com apuração do Lance!, o Peixe ainda busca de duas a três novas contratações para encorpar o elenco na sequência da temporada.

Bandeira do Santos dentro da Vila Belmiro.
Bandeira do Santos dentro da Vila Belmiro. - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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