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Cuca lamenta lesões de Neymar, Barreal e Veríssimo após eliminação do Santos

Técnico do Peixe detalha problemas físicos sofridos no clássico contra o Palmeiras e avalia chegadas de Arthur e Rodinei para a sequência da temporada

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
03/09/2026 00:54
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Cuca durante a entrevista coletiva após clássico contra o Palmeiras.
Cuca durante a entrevista coletiva após clássico contra o Palmeiras - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Após o empate em 0 a 0 contra o Palmeiras na Vila Belmiro, o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil. Além da queda na competição, o técnico Cuca ganhou outras preocupações para a sequência da temporada, com lesões de peças fundamentais como Neymar, Barreal e Lucas Veríssimo.

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Ainda na primeira etapa, Barreal foi o primeiro a sentir um problema físico. Aos 20 minutos, o atacante foi substituído devido a um incômodo na coxa. O argentino, vale lembrar, já não enfrentaria o Internacional na próxima rodada por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Corinthians.

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Também no primeiro tempo, Neymar foi a segunda baixa do Peixe. O camisa 10 sentiu a região anterior da coxa direita (femorais), permaneceu em campo até o apito parcial, mas acabou substituído no intervalo.

Outra preocupação foi o zagueiro Lucas Veríssimo, que retornou ao time titular na partida de ida após se recuperar de lesão na panturrilha esquerda. Desta vez, segundo apuração do Lance!, o defensor teve um problema no tornozelo, sem relação com lesão muscular. Assim como Barreal, o zagueiro cumpre suspensão automática contra o Colorado pelo terceiro amarelo.

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Em coletiva de imprensa após o jogo, Cuca lamentou as baixas seguidas e cobrou força do elenco.

— Era uma pressão enorme. Enfim, perdemos o Neymar, perdemos o Barreal, perdemos o Lucas e temos que fazer força de grupo agora. Torcer para que as lesões não sejam graves e que eles possam retornar o quanto antes — declarou o treinador.

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Departamento médico do Santos ganha novos nomes

Antes mesmo do clássico, a comissão técnica já havia perdido um jogador importante no jogo contra o Corinthians. Gustavo Henrique foi substituído na primeira etapa daquele confronto e, por conta de incômodo muscular, não pôde ser relacionado contra o Palmeiras. Além dele, Gabriel Menino e Vinícius Lira seguem no departamento médico.

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Cuca avalia a chegada dos novos reforços

Para recompor o grupo diante do desgaste e dos desfalques, a diretoria anunciou as chegadas de Arthur e Rodinei nesta semana. O treinador aprovou as contratações e destacou as características do meio-campista, que já trabalha com a equipe no CT Rei Pelé.

— O Arthur já está treinando com os companheiros. É um jogador polivalente, faz segundo volante, faz a meia, dá dinâmica, velocidade à bola e controle de jogo. Ele vai ser muito importante para nós. Não sei se vai parar por aí ou não, mas, de qualquer forma, a gente está contente com esses dois reforços — concluiu Cuca.

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