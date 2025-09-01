menu hamburguer
Neymar faz tatuagem em homenagem ao Santos na coxa

Camisa 10 do Santos retornou ao time titular no empate sem gols diante do Fluminense

Neymar faz tatuagem em homenagem ao Santos na coxa. (Foto: Divulgação/ Instagram)
imagem cameraNeymar faz tatuagem em homenagem ao Santos na coxa. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
15:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tatuador Adão Rosa registrou, no último domingo (31), uma nova tatuagem do jogador Neymar. Desta vez, o craque tatuou o escudo do Santos na coxa, próximo à frase já existente: “As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.

O registro do novo desenho foi publicado no Instagram do tatuador, que montou um estúdio improvisado para atender Neymar em Santos, na Baixada Santista.

No mesmo dia, o atacante atuou durante os 90 minutos no empate sem gols entre Santos e Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar retornou de suspensão no duelo diante do Fluminense, mas levou cartão amarelo após discutir com o árbitro da partida e jogadores do time rival, incluindo Paulo Henrique Ganso, padrinho de seu filho e ex-companheiro de equipe.

Após o jogo, o atacante publicou nas redes sociais uma foto mostrando a perna cheia de marcas e aproveitou para criticar novamente a arbitragem.

O jogador se recuperou recentemente de um edema na coxa e ficou fora da segunda lista de convocados da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.

Depois da partida contra o Fluminense, Neymar comentou sobre a ausência na lista e afirmou que a decisão foi por opção técnica.

- Foi um edema que eu tive no adutor, um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver com condição física. É opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos — afirmou Neymar, na saída do gramado.

Neymar foi titular no empate por 0 a 0 do Santos com o Fluminense, no último domingo (31). (Foto: Jota Erre/AGIF)
Números de Neymar em 2025:

20 jogos (16 titular)
6 gols
3 assistências
162 minutos para participar de gol
7 grandes chances criadas
50 passes decisivos (2.5 por jogo)
2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)
7.5 finalizações para marcar
36% de eficiência nos dribles
1.5 dribles certos por jogo
46% de eficiência nos duelos
3.6 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 7.35

circulo com pontos dentroTudo sobre

