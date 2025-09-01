Neymar faz tatuagem em homenagem ao Santos na coxa

O tatuador Adão Rosa registrou, no último domingo (31), uma nova tatuagem do jogador Neymar. Desta vez, o craque tatuou o escudo do Santos na coxa, próximo à frase já existente: “As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.

O registro do novo desenho foi publicado no Instagram do tatuador, que montou um estúdio improvisado para atender Neymar em Santos, na Baixada Santista.

No mesmo dia, o atacante atuou durante os 90 minutos no empate sem gols entre Santos e Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar retornou de suspensão no duelo diante do Fluminense, mas levou cartão amarelo após discutir com o árbitro da partida e jogadores do time rival, incluindo Paulo Henrique Ganso, padrinho de seu filho e ex-companheiro de equipe.

Após o jogo, o atacante publicou nas redes sociais uma foto mostrando a perna cheia de marcas e aproveitou para criticar novamente a arbitragem.

O jogador se recuperou recentemente de um edema na coxa e ficou fora da segunda lista de convocados da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.

Depois da partida contra o Fluminense, Neymar comentou sobre a ausência na lista e afirmou que a decisão foi por opção técnica.

- Foi um edema que eu tive no adutor, um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver com condição física. É opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos — afirmou Neymar, na saída do gramado.

Neymar foi titular no empate por 0 a 0 do Santos com o Fluminense, no último domingo (31). (Foto: Jota Erre/AGIF)

Números de Neymar em 2025:

20 jogos (16 titular)

6 gols

3 assistências

162 minutos para participar de gol

7 grandes chances criadas

50 passes decisivos (2.5 por jogo)

2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)

7.5 finalizações para marcar

36% de eficiência nos dribles

1.5 dribles certos por jogo

46% de eficiência nos duelos

3.6 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.35