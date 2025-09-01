Neymar ‘cutucou’ Ancelotti em atuação pelo Santos, diz jornal espanhol
Craque foi um dos principais nomes na partida contra o Fluminense
Santos e Fluminense empataram em 0 a 0 no domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Apesar do placar sem gols, o nome de Neymar voltou a ganhar destaque na mídia internacional especializada por conta do confronto.
Segundo Juan Lopesino, do jornal espanhol "As", o camisa 10 do Peixe não perdeu a oportunidade de alfinetar, ainda que de forma indireta, a convocação feita por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. O atacante ficou fora da lista para a próxima fase das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o treinador italiano, tanto Neymar quanto Rodrygo não foram chamados por questões físicas.
No entanto, o astro do Santos atuou durante os 90 minutos no empate contra o Fluminense e, conforme destacou o veículo espanhol, teve um desempenho crescente ao longo da partida. Segundo o "As", o camisa 10 foi ganhando protagonismo gradualmente até se tornar um dos principais nomes em campo, assumindo o controle da posse de bola e comandando as ações ofensivas do Santos. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: Dardo de Neymar a Ancelotti (título). O atacante brasileiro contrariou o técnico da seleção canarinha após o empate contra o Fluminense. Ele afirmou que não está sendo convocado por decisão técnica e que não tem problemas físicos (subtítulo).
Inimigo de Ancelotti 🗣️
— Neymar não perdeu a primeira oportunidade de criticar Ancelotti. O atacante brasileiro não foi convocado para a próxima fase das Eliminatórias, e o técnico italiano alegou que tanto o jogador do Santos quanto Rodrygo não estavam presentes devido à sua condição física. No entanto, o santista respondeu: "Foi uma questão técnica, não física; foi uma decisão do técnico."
Mais reclamações? 🤬
— Neymar também reclamou da atuação do VAR, que marcou um impedimento leve nos acréscimos, anulando a vitória do Santos: "São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. Só por um pé, uma linha está traçada. Essa é a minha opinião."
