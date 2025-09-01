menu hamburguer
Mano Brown relembra reações no Santos 0 x 6 Vasco: ‘Tragédia na minha vida’

Rapper entrevistou o humorista vascaíno Whindersson Nunes

imagem cameraMano Brown, rapper e torcedor fanático do Santos (Foto: Reprodução/Instagram)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
07:15
  • Mais Notícias

Torcedor fanático do Santos, o rapper Mano Brown revelou como reagiu à goleada histórica de 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis. Em entrevista com o humorista vascaíno Whindersson Nunes, para seu podcast “Mano a Mano”, o cantor destacou que o jogo foi uma “tragédia” em sua vida.

Entre os mais de 50 mil presentes, Mano Brown relembrou que o Santos estava bem no início do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 1 a 0 para o Vasco. No entanto, em 13 minutos, a história mudou.

— Foi do céu ao inferno em 13 minutos. Quando fez seis, fez aquele silêncio. Dois terços do estádio levantou e foi embora. Os masoquistas que ficaram, eu fiquei entre eles, ninguém expressava uma palavra, uma sílaba — disse Mano Brown, sob risos de Whindersson.

Na sequência, Brown contou que a goleada se tornou uma tragédia em sua vida. Enquanto ainda estava nas dependências do Morumbis, o rapper disse não saber explicar o que estava acontecendo.

— Não tinha o que falar, é a tragédia da vida. Aquilo foi uma tragédia na minha vida. Acabou com minha vida, pensei o que eu vou fazer amanhã, com esse 6 a 0 para explicar. Eu não sei explicar.

Em resposta, Whindersson Nunes reforçou que mesmo sendo vascaíno, também não sabia explicar o resultado elástico. O jogo marcou a maior goleada do confronto e culminou na demissão do técnico Cleber Xavier.

Neymar chora após goleada do Santos para o Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Situação de Santos e Vasco no Brasileirão

Com campanhas idênticas no Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco seguem na briga contra o rebaixamento. Com 22 pontos somados, as duas equipes acumulam seis vitórias, quatro empates e 11 derrotas na competição. Pela goleada no confronto direto, os cariocas levam a melhor pelo saldo de gols: -1 a -11.

Com a paralisação para a Data Fifa, as equipes terão pouco mais de uma semana para se preparar e voltar a focar na temporada. No próximo dia 11 de setembro, o Vasco visita o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Peixe visita o Atlético-MG, no domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão.

