O atacante Luca Meirelles, do Santos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele integra a lista de 26 atletas chamados para a fase final de preparação para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro.

Os jogadores ficarão concentrados em Atibaia (SP) entre os dias 1º e 9 de setembro e realizarão treinamentos no CT do Red Bull Bragantino. Durante o período, a comissão técnica pretende realizar dois jogos-treino para ajustar a equipe.

No ciclo preparatório até o Mundial, o Brasil disputou cinco amistosos. Em junho, no Estádio 30 June Air Defence, no Cairo, capital do Egito, empatou sem gols com a Islândia Sub-21, empatou por 1 a 1 com a Arábia Saudita Sub-20 e goleou a Coreia do Sul Sub-20 por 4 a 0.

Neste mês de agosto, a equipe enfrentou o Paraguai Sub-20 em duas partidas no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, em Ypané, Paraguai, vencendo por 2 a 1 e por 2 a 0.

Luca Meirelles pode deixar o Santos

O Santos recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Luca Meirelles, de 18 anos. O valor é de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,2 milhões).

A proposta inclui ainda uma participação de 15% em uma eventual futura venda do jogador. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira não demonstrar intenção de vender o jogador, a decisão final será discutida, internamente, ao lado do Comitê de Gestão.

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tem contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador soma 19 jogos pelo profissional e uma assistência.