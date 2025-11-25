Santos, Inter e Vasco em risco: probabilidades de rebaixamento no Brasileirão
Levantamento aponta o cenário das equipes na reta final da competição
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e, com ela, os clubes começaram a delinear seus rumos na competição. Para alguns times em particular, o cenário ainda é preocupante, especialmente para os gigantes Santos, Internacional, e Vasco, que seguem pressionados na luta contra a parte de baixo da tabela.
O Sport já está matematicamente rebaixado e não tem como escapar. Logo atrás, Juventude e Fortaleza vivem situação delicada, com probabilidades de 97,9% e 88,6%, respectivamente. O Santos ainda corre risco considerável, com 57,8%, enquanto Vitória surge na faixa intermediária, com 43,5%. O Internacional tem 6,5%, seguido por Ceará, com 3,1%.
Entre os times com risco menor, Vasco da Gama registra 2,1%, o Grêmio tem 0,37%, e o Atlético aparece com 0,0336%. Bragantino tem 0,0056%, enquanto o Corinthians figura praticamente fora da zona de ameaça, com apenas 0,0031%. Apesar de ainda constarem na lista, esses clubes dependem de combinações altamente improváveis para que um rebaixamento se concretize.
Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Probabilidades de rebaixamento
- Sport — 100%
- Juventude — 97,9%
- Fortaleza — 88,6%
- Santos — 57,8%
- Vitória — 43,5%
- Internacional — 6,5%
- Ceará — 3,1%
- Vasco da Gama — 2,1%
- Grêmio — 0,37%
- Atlético — 0,0336%
- Bragantino — 0,0056%
- Corinthians — 0,0031%
Rodada do Brasileirão
O Vasco visitou o Bahia e perdeu por 1 a 0, com gol de Erick Pulga. Santos e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (24), enquanto o Ceará encara o Mirassol fora de casa no mesmo dia. A rodada também registrou a vitória do Vitória sobre o Sport por 3 a 1, dando um alívio temporário ao Leão.
O Juventude, por sua vez, perdeu para o São Paulo e vê sua situação cada vez mais delicada. Por fim, fechando a rodada, Internacional e Santos empataram por 1 a 1 no Beira-Rio. Alan Patrick abriu o placar para os donos da casa, e Barreal deixou tudo igual para a equipe visitante.
O Fortaleza terá um jogo pendente contra o Atlético-MG, adiado devido à final da Sul-Americana.
