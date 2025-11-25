A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e, com ela, os clubes começaram a delinear seus rumos na competição. Para alguns times em particular, o cenário ainda é preocupante, especialmente para os gigantes Santos, Internacional, e Vasco, que seguem pressionados na luta contra a parte de baixo da tabela.

continua após a publicidade

O Sport já está matematicamente rebaixado e não tem como escapar. Logo atrás, Juventude e Fortaleza vivem situação delicada, com probabilidades de 97,9% e 88,6%, respectivamente. O Santos ainda corre risco considerável, com 57,8%, enquanto Vitória surge na faixa intermediária, com 43,5%. O Internacional tem 6,5%, seguido por Ceará, com 3,1%.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os times com risco menor, Vasco da Gama registra 2,1%, o Grêmio tem 0,37%, e o Atlético aparece com 0,0336%. Bragantino tem 0,0056%, enquanto o Corinthians figura praticamente fora da zona de ameaça, com apenas 0,0031%. Apesar de ainda constarem na lista, esses clubes dependem de combinações altamente improváveis para que um rebaixamento se concretize.

continua após a publicidade

Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Probabilidades de rebaixamento

Sport — 100%

— 100% Juventude — 97,9%

— 97,9% Fortaleza — 88,6%

— 88,6% Santos — 57,8%

— 57,8% Vitória — 43,5%

— 43,5% Internacional — 6,5%

— 6,5% Ceará — 3,1%

— 3,1% Vasco da Gama — 2,1%

— 2,1% Grêmio — 0,37%

— 0,37% Atlético — 0,0336%

— 0,0336% Bragantino — 0,0056%

— 0,0056% Corinthians — 0,0031%

Internacional e Santos ficaram no empate (Foto: Wilber Dorneles/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Rodada do Brasileirão

O Vasco visitou o Bahia e perdeu por 1 a 0, com gol de Erick Pulga. Santos e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (24), enquanto o Ceará encara o Mirassol fora de casa no mesmo dia. A rodada também registrou a vitória do Vitória sobre o Sport por 3 a 1, dando um alívio temporário ao Leão.

O Juventude, por sua vez, perdeu para o São Paulo e vê sua situação cada vez mais delicada. Por fim, fechando a rodada, Internacional e Santos empataram por 1 a 1 no Beira-Rio. Alan Patrick abriu o placar para os donos da casa, e Barreal deixou tudo igual para a equipe visitante.

continua após a publicidade

O Fortaleza terá um jogo pendente contra o Atlético-MG, adiado devido à final da Sul-Americana.