Vojvoda projeta retorno de Neymar e se responsabiliza pelo desempenho ruim do Santos

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, falou sobre a ausência de Neymar após o empate por 1 a 1 diante do Internacional, na Vila Belmiro.

O Peixe marcou o gol do empate no segundo tempo com Álvaro Barreal, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro.

— Ele, antes do jogo contra o Mirassol, sentiu um desconforto no joelho. Durante a partida também. No dia seguinte, estava com um desconforto alto nesse joelho. Sabemos que temos jogos a cada três dias. Com viagem, amanhã chegaremos à tarde em Santos… É um jogador de que precisamos nas três rodadas e vai nos ajudar. Nosso líder em campo. Vai estar. Ele sentia que não conseguiria corresponder à exigência do jogo de hoje — explicou.

Na última quarta-feira (19), o Alvinegro Praiano empatou com o Mirassol, em casa, e o camisa 10 foi substituído com dores no joelho esquerdo. O Santos achou melhor poupá-lo por causa do "jogo pegado" que estava previsto no Beira-Rio, estádio no qual o Peixe não vence o Colorado há 17 anos.

Santos fica no empate por 1 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio. (Foto: Luiz Erbes/Agif/Gazeta Press)

Responsabilidade:

Vojvoda promoveu sete alterações em relação ao duelo contra o Mirassol e montou um trio inédito no ataque, com Robinho Jr., Rollheiser e Thaciano. Ele comentou sobre o desempenho ruim do Peixe, que não finalizou ao gol no primeiro tempo.

— O primeiro tempo foi ruim. O responsável sou eu. Eu tomo as decisões. Três ou quatro mudanças foram obrigatórias. Na zaga, Neymar, desgaste físico também. Não respondemos ao que planejamos no primeiro tempo. No segundo tempo, arrumamos o time. O mental joga muito também. Alguns podem dar mais e vão dar mais. Quem entrou estava em bom nível, vocês pediam, e sentiram o jogo. Estávamos desencaixados. Conseguimos um empate e sou o primeiro a levantar a mão para aprender com esse primeiro tempo — finalizou.

O Santos encara o Sport na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.