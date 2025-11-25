Sormani analisa situação do Santos na reta final do Brasileirão: 'Pavorosa'

Restando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Fábio Sormani analisou a situação do Santos após o empate em 1 a 1 contra o Internacional, nesta segunda-feira (24). Em seu canal pessoal, o jornalista destacou que o ponto conquistado pelo Peixe foi muito importante na luta contra o rebaixamento.

Segundo ele, o objetivo do Santos nesta reta final está claro: somar 45 pontos. Mesmo com o empate no jogo decisivo, Sormani reprovou a atuação da equipe durante a primeira etapa contra o Internacional e questionou algumas decisões do técnico Juan Pablo Vojvoda.

- Que pontinho importante! Claro que o ideal seria vencer o jogo, mas esse jogo foi muito importante, porque traz para o Santos esse ponto que é precioso. O Santos tem um objetivo neste campeonato: chegar a 45 pontos. Ele está com 38 pontos neste momento, um a menos em relação ao Vitória, primeiro time fora da zona, e encara o Sport, já rebaixado, na próxima sexta-feira, às 21h30. Por isso esse ponto se tornou tão importante, justamente para ajudar na busca pelos 45 pontos - disse, antes de completar.

- O primeiro tempo do Santos foi pavoroso, não tinha motivo nenhum para o Vojvoda fazer as seis alterações que ele fez, em relação ao jogo contra o Mirassol. Ele colocou o Mayke, o Escobar, o Vitor Hugo, o Thaciano, o Rolheiser e mais um jogador. Eu gostei da atuação do time contra o Mirassol, mesmo com o empate, não entendi porque ele mexeu tanto na equipe assim. Nos últimos dois jogos, o meio campo era reforçado com três volantes: Arão, João Schmidt e Zé Rafael. Aí ele vai jogar contra o Internacional fora de casa e cede o meio-campo para os gaúchos - comentou Fábio Sormani

Com o resultado, o Santos segue estacionado na zona de rebaixamento com 38 pontos, um a menos em relação ao Vitória, primeira equipe fora. Já o Internacional também segue lutando na parte de baixo da tabela de classificação e busca uma reação contra o Vasco na próxima sexta-feira (28), em São Januário.

Como foi Internacional x Santos?

Texto por: Roberto Jardim

Com os dois times precisando vencer para fugir do Z4, o Internacional começou em cima. Com um minuto e meio, já tinha três escanteios em sequência. Em resposta à pressão colorada, o Santos tentava os contra-ataques. O duelo equilibrou, com as equipes trocando ataques. Aos 12, Vitinho foi ao fundo e cruzou nas mãos de Brazão. Aos 15, com Mayke, e aos 17, com Rollheiser, o Peixe chegou duas vezes.

E aos 19, o Inter superou a marcação do santista. De pé em pé, a bola chegou a Alan Rodríguez que deu uma cavadinha para Borré. De peito, o 19 serviu Alan Patrick, que chutou seco. Gol do Inter! 1 a 0. O camisa 10 marcou seu 20º no ano e o décimo no Brasileirão. O time da casa seguiu em cima, empilhando chances. Aos 25 e 28, com Borré. Aos 26 e 31, com Vitinho. E quase ampliou outras duas vezes.

Aos 36, o 28 acertou o travessão e, no rebote, Brazão defendeu batida de Alan Patrick. Aos 37, Borré recebeu na área, dominou e finalizou já com marcação em cima. O 77, porém, ficou com ela. O Alvinegro tentava reequilibrar o confronto, mas acabava parando na defesa vermelha ou nos erros no passe final. Borré ainda perdeu outra duas oportunidades, aos 43 e aos 47.

Desnorteado na etapa inicial, o Santos voltou com três trocas. Barreal, João Schmidt e Guilherme entraram no lugar de Victor Hugo, Zé Rafael e Robinho Jr. Era uma tentativa de Juan Pablo Voyvoda de tentar equilibrar o confronto. E funcionou. O Peixe passou a dominar as ações. Aos 9, com uma atrasada errada de Borré, o Peixe ameaçou. A bola chegou a Escobar, que tentou cruzamento rasteiro. Rochet, na sua primeira intervenção, ficou com a redonda. A equipe visitante passou a ter mais a bola, pressionando.

Até que, aos 16, em uma troca de passes, a bola chegou para Barreal matar no peito e chutar rasteiro de fora da área. Gol do Santos. 1 a 1. O Inter não sentiu e foi para cima. Em dois minutos, conseguiu duas faltas na frente da área. O jogo tomou contornos de dramaticidade. Com o Peixe começando a gostar mais do jogo e o Alvirrubro, nervoso. Na reta final, as duas equipes se atiraram ao ataque, com chances para ambos os lados. O Inter aos 35, 38, 43, 45 e 47. O Peixe aos 36 e 40. Aos 41, os visitantes deram uma pressão, com insistentes levantamentos na área vermelha.