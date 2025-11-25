Vojvoda reconhece momento difícil do Santos e desabafa: 'Brigar e trabalhar até o último minuto'

O Santos entrou em campo diante do Internacional com sete modificações em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o empate por 1 a 1 com o Internacional, na última segunda-feira (24), o técnico Juan Pablo Vojvoda fez uma análise da partida, no Beira-Rio, e lamentou o primeiro tempo ruim do Peixe.

— Eu queria ganhar o jogo, mas, como se viu, eu esperava outra coisa. Principalmente no primeiro tempo. Esperava ter finalizações, ter mais posse de bola, ganhar mais duelos. Isso não esteve em campo na primeira etapa. Merecíamos outro placar no primeiro tempo. Isso foi uma motivação extra no intervalo. O futebol dá uma nova oportunidade. Agora, tem que responder. Aconteceu em partidas dentro de casa que não matamos o jogo e terminamos empatando, perdendo jogo. Agora, joga você com essa dificuldade. Temos que jogar com isso. Quando o time está perdendo e jogando mal, você joga contra o adversário e contra você mesmo. Compreende? Você joga contra você mesmo. Nessa situação, o jogador joga contra a tabela, contra o objetivo de evitar o que estamos evitando. Joga contra a própria mente. Isso temos que superar nesses momentos. Temos um grupo forte nisso. Não é o mesmo brigar em cima e brigar embaixo. Tem que ser forte para brigar embaixo. Tem que estar forte, unido, e nossa torcida precisa estar com a gente. Depois, quando seja o momento de vaiar, vamos aceitar. Eu quero que o jogador e o time precisam estar unidos com a torcida. Sabemos que estamos devendo à torcida, mas, neste momento, ela estará conosco também.

O que vem pela frente?

Vojvoda vive a expectativa de contar com o retorno do atacante Neymar no duelo da próxima sexta-feira (28), contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe é o primeiro clube da zona do rebaixamento e conta com o camisa 10 para evitar mais um descenso.

— O planejamento é que ele esteja para a partida contra o Sport. Lógico que tenho que falar com ele, não estou no corpo dele. Eu vou respeitar essas decisões do Neymar. O compromisso dele é estar sempre. Ele sempre quer estar — disse o argentino.

Pressionado e com três finais pela frente antes do fim do Brasileirão, Vojvoda falou sobre as escolhas do time titular para o duelo contra o Colorado.

— Com força, com trabalho. Sabendo que estamos num momento difícil. É ver como respondemos nesses momentos difíceis. É assim. Eu falo com eles. Ver como respondem nos momentos bons, nos momentos em que brigamos acima, por títulos. Todos respondem, todos estão motivados, todo mundo quer jogar desde o começo. Quem não joga desde o começo está pronto para entrar. Nestes momentos, os difíceis, é tudo o contrário. Todo mundo quer jogar ou só querem jogar os fortes? Todo mundo quer entrar nesse momento? É disso que precisamos. Eu estou à frente de um grupo em que nenhum, em nenhum momento, levantou a mão e pediu para não jogar. Eu vou exigir isso. Nestes momentos difíceis, você tem que estar aqui. Eu compreendo, vou estar ao lado. Mas no momento difícil quero que você seja o primeiro a levantar a mão, seja na Vila ou fora, querendo jogar. "Mas estão vaiando?" Eu quero jogar. Depois, serei eu que vou decidir — finalizou.