Santos insiste, marca no fim e abre vantagem sobre o Botafogo pelo título da Série A2
Jogo de vlta será no sábado (30), na Vila Belmiro
No jogo de ida da decisão do Brasileirão Feminino A2, na noite desta terça-feira (26), o Santos fez 1 a 0 no Botafogo e saiu na frente na disputa pelo título. A atacante Carol Baiana marcou aos 42 minutos do segundo tempo para alegria da torcida santista presente no estádio Nilton Santos.
Com o resultado, as Sereias da Vila possuem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada no sábado (30), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro. Em caso de uma vitória simples das Gloriosas, a disputa vai para os pênaltis.
➡️Mosaico, bateria e torcida animada: Botafogo tem apoio em jogo do Brasileirão A2
Como foi o jogo
Primeiro tempo
Os primeiros 20 minutos foram equilibrados, com os times alternando as chegada ao ataque. O Santos teve dois escanteios seguidos, mas a defesa botafoguense afastou. O Botafogo respondeu com grande chance de Jullia, que disparou pela esquerda, invadiu a área e teve a finalização desviada pela marcação, esbarrando ainda na defesa de Stefane. Depois, em escanteio, a defesa santista cortou e por pouco não marcou contra a própria meta.
A partir da metade do primeiro tempo, as Sereias da Vila assumiram o controle da partida, pressionando até o apito final. Aos 29, em falta perigosa na quina da área, Thaisinha arriscou direto, mas a bola passou por cima da meta de Michelle. Aos 38, nova grande chance em cobrança de falta: Suzane levantou na área, e Laryh ajeitou para Ana Alice finalizar para a boa defesa de Michelle. No lance seguinte, em cruzamento pela esquerda, Ana Alice recebeu na área e bateu para fora.
A superioridade santista quase deu frutos ainda na primeira etapa. Aos 42, Leidiane teria aberto o placar com um golaço de fora da área, mas o VAR detectou impedimento no início da jogada.
Segundo tempo
Empurradas pela torcida, as Gloriosas voltaram melhores do intervalo e cresceram em volume de jogo, mas sem conseguir concluir com perigo. Aos 19, o Santos reagiu e teve novo gol impedido. Laryh subiu pela esquerda e levou até a linha de fundo antes de cruzar para o meio da área, para FUlana finalizar.
Aos 32, o Botafogo teve uma oportunidade perigosa de contra ataque. Rebeca arrancou pela direita e cruzou para Bebê, livre, cabecear por cima do gol. Depois da entrada de Paola, o time carioca voltou ao ataque, especialmente pelos lados do campo, mas parou na defesa santista antes da conclusão.
Sem aproveitar suas chances, o Santos abriu o placar para valer. Aos 43, Laryh arrancou e passou para Carol Baiana, que havia entrado há poucos minutos, na velocidade. A atacante ganhou da marcação, driblou Michelle e empurrou para o fundo das redes.
BOTAFOGO X SANTOS
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025
📆 Data e horário: domingo, 26 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Léo Goulart): Michelle, Sinara, Grazy, Thaiane (Sassá), Natane; Bebê, Rita Bove (Basílio), Bia (Analu), Tipa, Carol, Jullia (Paola).
SANTOS (Técnico: Caio Couto): Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal (Rafa Martins), Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull (Julia), Suzane Pires, Thaisinha, Analuyza (Evellyn), Samara (Carol Baiana) e Laryh.
