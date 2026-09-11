O Santos apresentou na manhã desta sexta-feira (11) seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada de 2026. Segundo informações do clube, o conceito é "vai com determinação", uma das frases cantadas pela torcida nos estádios, e a camisa busca resgatar elementos de uma temporada marcada pela força, resiliência e capacidade de superação da equipe santista.

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Ainda de acordo com o Santos, a inspiração vem do uniforme de 1997, "ano em que o time apresentou uma equipe de reconhecida qualidade técnica e construiu sua trajetória ao longo da temporada com determinação diante dos desafios". O novo uniforme transforma esse espírito em uma releitura contemporânea, conectando memória e tradição a uma proposta visual mais atual.

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Os valores da nova camisa variam entre R$ 329,99 (modelo infantil) e R$ 499,99 (versão jogador).

- O lançamento do uniforme número 3 fortalece a conexão do Santos com sua história e um período de grande emoção. E mais: reforça sua ligação com o torcedor e com um grito que representa incentivo e estímulo aos nossos jogadores. A frase 'Vai com determinação' faz parte de grandes vitórias e viradas históricas. Na prática, é uma homenagem e reconhecimento à força que vem das arquibancadas. Com certeza, será mais um case de sucesso - explicou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Foto: Divulgação/Santos

Nova camisa do Santos

A camisa é predominantemente preta e aposta em uma estética de baixo contraste e visual minimalista, com detalhes em branco e um tecido jacquard que combina acabamentos foscos e brilhantes. O efeito cria uma textura sutil ao longo da peça e reforça a proposta de refinamento do modelo.

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Na versão usada pelos jogadores, o escudo é aplicado em TPU, enquanto a versão destinada ao torcedor utiliza aplicação em tear.

O conceito também aparece nos detalhes internos da peça. A meia-lua personalizada reúne referências gráficas ligadas ao universo do Santos, enquanto a etiqueta localizada na barra reforça a mensagem "Vai com determinação". A região posterior da gola traz ainda a expressão "Resiliência e determinação", aprofundando a conexão entre o conceito e a construção visual do uniforme.

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Foto: Divulgação/Santos

Foto: Divulgação/Santos



